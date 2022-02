Αθλητικά

Super Bowl: το φαντασμαγορικό show του ημιχρόνου (εικόνες)

Δεν θα μπορούσε να μην κλέψει τις εντυπώσεις το show που περιμένουν οι τηλεθεατές, όταν συναντώνται επί σκηνής τόσα μεγάλα ονόματα.

Το Super bowl είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που προσελκύει εκατομμύρια θεατές από όλον τον κόσμο πλέον.

Το μεγάλο αθλητικό event, εντυπωσιάζει κάθε χρόνο, με τις εντυπωσιακές παρουσίες επί σκηνής και το φαντασμαγορικό show που καθηλώνει.

Στο φετινό super bowl, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 5 καλλιτέχνες ποιυ με τη ραπ μουσηκή τους ξεσήκωσαν. Ο λόγος για τους: Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg και τον Kendrick Lamar αλλά και ο 50Cent, ο οποίος αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη καθώς δεν είχε ανακοινωθεί.

Αν και όλοι ήλπιζαν πως στην ερμηνεία του Dr. Dre και του Snoop Dogg θα εμφανιζόταν το ολόγραμμα του Tupac, που έφυγε από τη ζωή το 1996, τελικά οι δύο φίλοι του, έκαναν ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ράπερ τιμώντας τη μνήμη του.

Στο αθλητικό κομμάτι, οι Λος Άντζελες Ραμς και οι Σινσινάτι Μπένγκαλς "κονταροχτυπήθηκαν" με τους Ραμς να κερδίζουν με 23-20 τους Μπένγκαλς και να σηλώνουν το τρόπαιο.





