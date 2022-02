Life

“The 2Night Show” – Δούκισσα Νομικού: Ο Θέμος Αναστασιάδης μου λείπει πολύ

Τι αποκάλυψε για την διαδρομή της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης. Ο γάμος της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα.



Με το αγαπημένο της τραγούδι και έναν χορό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show», ανήμερα της «γιορτής του έρωτα», τη Δούκισσα Νομικού.

Λαμπερή και χαμογελαστή, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε λεπτομέρειες από τη διαδρομή της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης. Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε με συγκίνηση τη συνεργασία της με τον Θέμο Αναστασιάδη, μίλησε για την παρουσίαση του «Super Makeover» και εξήγησε γιατί δεν θέλει να κάνει, πλέον, καθημερινή εκπομπή.

«Ο Θέμος μου λείπει τόσο πολύ… Αυτό που έκανε ήταν να μου στέλνει ραβασάκια. Μου έγραφε, “Μίλα, έλα πες”. Ήταν κάτι που δεν συνηθίζεται αυτό στον χώρο μας. Μου έδωσε τόσο χώρο και χρόνο γιατί ήταν τόσο ακομπλεξάριστος μαζί με τον Βαγγέλη Περρή που επίσης λατρεύω πολύ. Ο Θέμος με πίστεψε πολύ, οπότε μου έδινε τον λόγο», είπε η Δούκισσα Νομικού.

Για τον τρόπο με τους οποίους αντιμετώπιζε τους καλεσμένους της εκπομπής είπε: «Κανείς δεν περίμενε από εμένα, με είχαν λίγο ότι ως Δούκισσα τους αγαπάω όλους και δεν θα τους στριμώξω, ότι και να τους ρωτούσα όμως, απαντούσαν. Ποτέ δεν με ενδιέφερε να βγάλω την είδηση, ο Θέμος μου έλεγε να ρωτήσω τι πραγματικά ενδιέφερε εμένα να μάθω από τον καλεσμένο».

Πώς κατάφερε να κρατήσει τη σιλουέτα της μετά από δύο παιδιά και γιατί είναι «αχώριστοι» με τον σύζυγό της Δημήτρη;

Η Δούκισσα Νομικού παραδέχτηκε πως δεν αγχώθηκε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. «Δεν είχα αγχωθεί ποτέ με τη ζυγαριά στις εγκυμοσύνες μου, ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν με ένοιαζε. Το σώμα μου έγινε καλύτερο μετά τη γέννηση της Αναστασίας. Άλλαξε ο μεταβολισμός μου, όπως στο σχολείο που ήμουν αδύνατη χωρίς προσπάθεια», ανέφερε.

Για την προσωπική της ζωή μιλώντας για τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, είπε: «Μου φαίνεται απίστευτο ότι είμαστε 8 χρόνια μαζί, περνάνε γρήγορα, και με πιάνουν τα υπαρξιακά μου. Σκέφτομαι να είμαστε χαρούμενοι, να κάνουμε νέα πράγματα, να μην ασχολούμαστε με μικροπράγματα».





