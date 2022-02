Κόσμος

Κύπρος: Κοριτσάκι 4 ετών εντοπίστηκε στη νεκρή ζώνη

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε ασυνόδευτο από άνδρες των Ηνωμένων Εθνών.



Κοριτσάκι τεσσάρων ετών, αραβικής καταγωγής, εντοπίστηκε ασυνόδευτο τα ξημερώματα, από άνδρες των Ηνωμένων Εθνών, εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή Αθηένου, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ΡΙΚ, το παιδί μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής, απ' όπου αναμένεται να το παραλάβουν λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τους οποίους ενημέρωσε η Αστυνομία.

Οπως ανέφερε το Κρατικό Ραδιόφωνο της Κύπρου, στην Αθηένου, βρίσκονται μέλη των Ηνωμένων Εθνών και της Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν μετανάστες στην περιοχή.

