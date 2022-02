Πολιτισμός

Ο Φοίβος… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολυτάλαντος μουσικός μιλά για όλους και για όλα, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Φοίβο.

Πως αφηγείται την διαδρομή του ο κορυφαίος συνθέτης.

Τι λέει για τους καλλιτέχνες που τον πίστεψαν, τα τραγούδια που άφησαν εποχή και την αιτία του καλλιτεχνικού διαζυγίου του με τη Δέσποινα Βανδή.

Απαντά πως και γιατί άφησε πίσω του την Νομική και το όνειρο του πατέρα του, να τον διαδεχθεί στην δικηγορία.

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 23:45, ο Φοίβος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

#EnwpiosEnwpiw





Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: ραντάρ ανίχνευσης θορύβου σε δρόμους της πόλης

“The 2Night Show” – Δούκισσα Νομικού: Ο Θέμος Αναστασιάδης μου λείπει πολύ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η 15η Φεβρουαρίου