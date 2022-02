Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Απογραφή: Τελευταία ευκαιρία για όσους δεν έχουν ήδη απογραφεί

Ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία φάση της απογραφής. Πως μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, αλλά και δια ζώσης ή τηλεφωνικά.

Την έναρξη της τρίτης και τελευταίας φάσης της συλλογής των δεδομένων της «Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021», από σήμερα και έως τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να απογραφούν είτε ηλεκτρονικά είτε διά ζώσης όσοι δεν μπόρεσαν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά ή από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πλειονότητα των πολιτών και κατοίκων της χώρας έχουν ήδη απογραφεί, επιλέγοντας κατά βάση να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεχθέντων στοιχείων.

Ο τρόπος διενέργειας της απογραφής έχει ως εξής:

Ο πολίτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr και καταχωρεί στην ειδική εφαρμογή τον ταχυδρομικό κώδικα και τη διεύθυνση της κατοικίας του. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμες για την απογραφή του οι εξής επιλογές:

Ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης λαμβάνει από την εφαρμογή νέο «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» που αντιστοιχεί στην κατοικία του. Με τον τελευταίο και τον κωδικό του στο Taxisnet μπορεί, μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr, να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού του. Με την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου, ο πολίτης λαμβάνει Βεβαιωτικά Απογραφής.

Μέσω της απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Οι Γενικές Απογραφές διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό δίκαιο (Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και στο Νόμο 4772/2021 (Α' 17). Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

