Γουατεμάλα: φίδι μπήκε σε γήπεδο και διέκοψε αγώνα! (βίντεο)

Απίστευτο σκηνικό στην διάρκεια του παιχνιδιού, με παίκτες, παράγοντες και αστυνομικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν το φίδι.

Αντιμέτωποι με ένα… φίδι μήκους 1,5 μέτρου ήρθαν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων Nueva Conception – Munincipal για το πρωτάθλημα της Γουατεμάλας.

Στο 82? και ενώ το σκορ παρέμενε στο 1-0 για τους γηπεδούχους, ορισμένοι παίκτες εντόπισαν την παρουσία ενός μεγάλου φιδιού μήκους 1,5 μέτρου που… έκοβε βόλτες εντός του γηπέδου.

A football match in Guatemala was interrupted by a one and a half meter #snake. To catch her, I had to jam the uninvited guest with shields and call in the special forces. pic.twitter.com/OYhj3A9DBI