“The 2Night Show” - Μπέττυ Μαγγίρα: Ο θάνατος της μητέρας της και η αμηχανία με καλεσμένους

Η σχέση της με τον σύζυγό της, μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας και η αγάπη για την αδελφή της Ματθίλδη.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» τη Μπέττυ Μαγγίρα. Η λαμπερή παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Ποιος είναι πρωϊνιάτικα;», μίλησε για την εμπειρία της στην πρωινή ζώνη, για τους καλεσμένους που την έχουν κάνει να νιώσει άβολα, αλλά και για την πιο δύσκολη στιγμή που βίωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

«Το ήξερα ότι θα είναι δύσκολα στο πρωινό, γιατί είμαι σε ένα χωράφι με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ίσως και τον μεγαλύτερο που έχει συμβεί σε πρωινή ζώνη! Το δύσκολο ήταν ότι η επικαιρότητα είχε κακές ειδήσεις. Αν και η εκπομπή μας είναι άκρως ψυχαγωγική, δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σου στην επικαιρότητα, αυτό με έχει δυσκολέψει. Ξαφνικά πρέπει με έναν τρόπο να είμαι σαν δημοσιογράφος. Πρέπει να μπω στο κλίμα έστω για λίγο. Το πρωινό είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχω παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Καταρχάς δεν σε παίρνει να είσαι κακόκεφος. Έχω και εγώ ανάγκη να περάσω καλά» τόνισε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Ως την πιο δύσκολη τηλεοπτική στιγμή χαρακτήρισε την απώλεια της μητέρας της. «Πιο άσχημη στιγμή από αυτή που βίωσα φέτος, δεν υπάρχει. Έχασα τη μητέρα μου, βγήκα στην έναρξη και βούρκωσα αλλά κρατήθηκα αρκετά. Δεν ήθελα να με δουν να κλαίω γοερά στην τηλεόραση. Το πένθος αυτό το χειρίζομαι εγώ όπως ξέρω, στο σπίτι μου. Ξέρουν οι άνθρωποι ότι πέρασα δύσκολα, δεν πήγα τρεις μέρες στη δουλειά. Αλλά εντάξει… Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ όταν επέστρεψα μετά την κηδεία στην εκπομπή» εξομολογήθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Υπήρξαν όμως και άβολες on air στιγμές. Ειδικά όταν πήγαν στην εκπομπή καλεσμένοι που δεν έβγαζαν… κουβέντα. «Τώρα για άβολη στιγμή ίσως δύο καλεσμένοι, που δεν μιλούσαν καθόλου. Δεν θέλω να πω ποιος ήταν. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα και πρόσθεσε:

«Δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή ρωτούσες κι απαντούσε με ερώτηση. Το πήγαινες από εδώ, το πήγαινες από εκεί αλλά δεν. Μαθαίνεις από αυτά. Αισθάνεσαι αμήχανα εκείνη τη στιγμή γιατί είναι και ζωντανό. Άσε δεν τελειώνει ο χρόνος» δήλωσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέτυ Μαγγίραμ αναφέρθηκε και στον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη «Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί είκοσι χρόνια. Δεν φτάσαμε ποτέ κοντά σε χωρισμό, έχουμε περάσει σκαμπανεβάσματα όπως όλοι. Το μυστικό είναι η επικοινωνία. Με τον Δημήτρη επικοινωνούμε πολύ καλά σαν ζευγάρι, εξηγούμε ο ένας στον άλλον τι τον ενοχλεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι και να μη το συζητήσουμε.

Δεν τον πιέζω αλλά θα τον ρωτήσω τι έγινε μέσα στην μέρα, πώς πήγε το meeting. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε, για αυτό δεν κρατάνε οι σχέσεις. Πρέπει να το αναλύσεις, να πεις τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να νιώθεις άσχημα ή άβολα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ο Δημήτρης είναι λίγο απόλυτος, αλλά όχι εγωιστής» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

