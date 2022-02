Life

“Το Πρωινό” - Παπαδήμα: “οργή” για τους ανεμβολίαστους, “ψόφος” για τους παιδεραστές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε έντονο ύφος μίλησε για το πρόστιμο των 100 ευρώ, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχει δεχθεί και για την κακοποίηση παιδιών. “Πάγωσαν” Λιάγκας και Σκορδά με την αναφορά στον χωρισμό τους.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη η Δήμητρα Παπαδήμα.

Η συγγραφέας, σεναριογράφος και ηθοποιός είπε μεταξύ άλλων, πως έγραψε στα 13 χρόνια της το πρώτο της βιβλίο, αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα της σχέσης της με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου και την κόρη τους, αλλά και στα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει βιώσει η ίδια, εντός και εκτός δουλειάς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στα 19 μου έπαθα την πρώτη κρίση πανικού, όταν είχα πάει για μια δουλειά και βρέθηκα απέναντι σε έναν 55αρη που με κοιτούσε και ξερογλειφόταν».

Είπε πως δεν κάνει καταγγελίες, αλλά προτιμά να μιλάει δημοσίως για τέτοια θέματα, καθώς δεν πιστεύει στους δικηγόρους και την διαδικασία που ακολουθείται, αναφέροντας ακόμη, με αφορμή την διακοπή στην δίκη για την Ελένη Τοπαλούδη, πως θεωρεί τραγικό ότι αναβάλλονται οι δίκες.

Για τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Δήμητρα Παπαδήμα εξέφρασε την άποψη πως «το σύστημα έπρεπε να είναι περισσότερο φασιστικό. Τον παίρνεις (ενν. τον κατηγορούμενο), τον πας στο δικαστήριο, καταδικάζεται και τον πας σε ένα μπουντρούμι, τον ταΐζεις κιόλας με τα λεφτά μας, από τους φόρους, μέχρι να ψοφήσει».

Έξαλλη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πρόστιμο των 100 ευρώ

Μιλώντας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα άτομα άνω των 60 ετών και το πρόστιμο των 100 ευρώ, η ηθοποιός μίλησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, λέγοντας «το αισθάνομαι ένα στημένο πράγμα όλο αυτό για τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχω εμβολιαστεί. Έχω ρωτήσεις τρεις γιατρούς και έχω πάρει τρεις διαφορετικές γνώμες. Έχει εμβολιαστεί το παιδί μου και έφτασα 22 πίεση από τον φόβο μου, έχει εμβολιαστεί ο Γιάννης, όλη μου η οικογένεια».

«Το φασιστικό μέτρο, τα 100 ευρώ που πρέπει να παίρνουν από τους μη εμβολιασμένους. Εμένα μετά τα 60 ας το παίρνουν, αλλά να το παίρνουν από ηλικιωμένους 80 και πάνω οι οποίοι έχουν ζήσει πολέμους, έχουν πρηστεί οι κοιλιές τους και λέω για συγκεκριμένο μου άτομο, τη μάνα μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους έχουμε σε επαφή με κανέναν, τους πάμε το φαγητό απέξω σαν τα σκυλάκια», συμπλήρωσε, καταλήγοντας σε οργισμένο ύφος «δεν θέλει η μάνα μου να εμβολιαστεί στα 86 της, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Ας πάρουν το κατοστάρικο».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Δήμητρας Παπαδήμα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Απόπειρα βιασμού: νέα καταγγελία για κλινικάρχη

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

“Το Πρωινό” - Βλάχος κατά Κούγια και Λιγνάδη: ανόητες κινήσεις για να γίνει σόου η δίκη