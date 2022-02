Κοινωνία

Παγκράτι: Έκρηξη σε πολυκατοικία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πολυκατοικία διαμένουν και αστυνομικοί.

Αναστάτωση επικράτησε την νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Παγκράτι.

Εμπρηστικός "μηχανισμός" πυροδοτήθηκε σε πολυκατοικία, επί της οδού Λυκόφρονως, γύρω στις 02:30 τηην νύχτα.

Ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη απο γκαζάκια, νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως δημιουργήθηκε ένας "μηχανισμός" από κροτίδες μαζί με εύφλεκτα υλικά και προσανάμματα, που πυροδοτήθηκαν, προκαλώντας έντονο κρότο, μεγάλες φλόγες και μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πολυκατοικία διαμένουν αρκετοί αστυνομικοί.





