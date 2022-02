Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας συμπεριφέρεται όπως οι αποικιοκράτες σε ιθαγενείς

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την ακρίβεια, λόγω ενεργειακής κρίσης.



«Στο πλαίσιο της πολύπλευρης ενεργητικής διπλωματίας που εφαρμόζει η κυβέρνηση ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην 6η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενημέρωσε επίσης για την επικείμενη συμμετοχή του πρωθυπουργού σε άτυπη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο Βελιγράδι.

«Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων με έμφαση στην εξωτερική πολιτική και την οικονομία», τόνισε ο κ. Οικονόμου. Ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Σέρβο πρόεδρο για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και την επιστροφή της Τουρκίας στην επιθετική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε ότι η Αθήνα επιθυμεί να δει όλες τις πρωτεύουσες των δυτικών Βαλκανίων στην ενωμένη Ευρώπη με πρώτη φυσικά το Βελιγράδι.

Αύριο Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Μόναχο και θα λάβει μέρος στην ετήσια διάσκεψη για την Ασφάλεια.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, επισημαίνοντας πως αποτελεί ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο στοιχείο που επιτυγχάνεται μέσω αποδοτικών πολιτικών της κυβέρνησης. Έκανε αναφορά στα στοιχεία από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2021 έπεσε στο 12,8% από 17,2 που ήταν το καλοκαίρι του 2019. Ξεπέρασε επίσης τα 4 εκατ. ο αριθμός των απασχολούμενων φθάνοντας στα 4.078.808 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 188.872 ανθρώπους σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020.

Επεσήμανε ότι «αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι πολιτικές που φέρνουν νέες επενδύσεις με ρυθμούς που καθιστούν τη χώρα μας πρωταθλήτρια στον κόσμο, είναι η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, είναι η εφαρμογή του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, είναι τα προγράμματα του ΟΑΕΔ» που δημιούργησαν 50.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στην πανδημία, μέσα σε μόλις 18 μήνες. Είναι ταυτόχρονα το πρόγραμμα «πρώτο ένσημο» για νέους 18-29 ετών, ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ επισημαίνοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώνει το 48% των παραπόνων για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού του και επισημαίνοντας ότι ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μια τολμηρή μεταρρύθμισή του.

Ακολούθως έκανε αναφορά στα μέτρα για την πανδημία και στις προσαρμογές που γίνονται με την απόφαση χαλάρωσής τους, από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.

Κλείνοντας με αιχμή τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έκανε αναλυτικά μια αναφορά «με τεκμηρίωση και ψυχραιμία» όπως είπε για να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «οι κρίσεις αυτές είναι πανευρωπαϊκές και εισαγόμενες, μιας και η Ε.Ε. δεν είναι ενεργειακά αυτάρκης, οπότε και η παρέμβασή της στην προσπάθεια συμπίεσης των τιμών είναι ανεπαρκής. Η Ελλάδα, μεμονωμένα, ως μικρή αγορά ενέργειας, δεν διαθέτει από μόνη της μεγάλη δυνατότητα επηρεασμού των τιμών που αγοράζουμε το φυσικό αέριο.

Όσον αφορά τα περί του λιγνίτη, η Ελλάδα εξακολουθεί να παράγει ρεύμα από λιγνίτη, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε.. Τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη που έχουν κλείσει, ήταν εκείνα που είχαν συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας τους και μάλιστα το κλείσιμο τους είχε ήδη προγραμματιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη δεν είναι πια η φτηνότερη, εξαιτίας της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τον Δεκέμβριο, που οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν στο υψηλότερο σημείο, η παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο κόστιζε σχεδόν όσο και η παραγωγή από λιγνίτη. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα αποτελεί πολιτική προτεραιότητας για όλη την Ε.Ε. και όλες οι χώρες συμμορφώνονται. Είναι μυθολογία όσα διακινούνται περί εξαιρέσεων. Στη Γερμανία για παράδειγμα έχουν κλείσει πολλές μονάδες λιγνίτη και πυρηνικά εργοστάσια, επενδύοντας στις ΑΠΕ, από τις οποίες παράγει ήδη το 60% της ενέργειάς της».

Υπογράμμισε ακόμη πως «η κρίση στην αγορά ενέργειας είναι πρωτοφανής. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, οικογένειες, επιχειρήσεις, αγρότες, αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης που φέρνουν μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς μας. Το ίδιο συμβαίνει παντού στον κόσμο γύρω μας. Καμιά χώρα και καμιά πολιτική δεν μπορεί να μηδενίσει τις αυξήσεις αυτές. Ως αποτέλεσμα όμως της εξυγίανσης της Δ.Ε.Η., αλλά και των ενισχύσεων που παρέχει η κυβέρνηση, ενισχύσεων που μέχρι τώρα προσεγγίζουν τα 2 δισ. και θα συνεχιστούν όσο κρατά η ενεργειακή κρίση, η Ελλάδα έχει σήμερα την 7η φθηνότερη λιανική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη των 27. Αυτό αποδεικνύεται από έρευνες διεθνών οργανισμών. Θέλω να το επαναλάβω: Η Ελλάδα εξαιτίας της πολιτικής της Δ.Ε.Η. και της ενίσχυση της κυβέρνησης έχει σήμερα την 7η φθηνότερη λιανική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη των 27».

Επίθεση σε Τσίπρα

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και την επίσκεψη που πρόκειται να κάνουν στα μπλόκα αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ρωτήθηκε κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και απάντησε πως η κυβέρνηση είναι σε επικοινωνία και σε ειλικρινή συζήτηση με τους αγρότες ενώ ήδη έχει πάρει μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.

"Ο κ. Τσίπρας είχε ξαναπάει στα μπλόκα των αγροτών στο παρελθόν, νομίζω είχε ανέβει και σε τρακτέρ και μετά οι αγρότες γεύτηκαν τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Τώρα πάλι μένοντας προσκολλημένος θα έλεγα όχι στις πιο πετυχημένες όψεις της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, μην έχοντας να προσφέρει κάτι καινούργιο, συμπεριφέρεται όπως οι αποικιοκράτες στους ιθαγενείς. Μόνο που αντί για πολύχρωμες κορδέλες και καθρεφτάκια τώρα τους προσφέρει ψευδείς υποσχέσεις για να υφαρπάξει ψήφους. Τον ξέρουν και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι στο δύσκολο περιβάλλον κρίσεων που έχουμε η κυβέρνηση θα σταθεί με σωφροσύνη, ασφάλεια και αποτελεσματικά μέτρα στο πλευρό όλων των Ελλήνων", συμπλήρωσε.

Για κείμενο Καρτερού

Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στο άρθρο του κ. Καρτερού. "Το κείμενο του κ. Καρτερού το συνυπογράφει από ότι καταλαβαίνω απολύτως ο κ. Πολάκης με τον οποίο δήθεν ο κ. Τσίπρας δεν συμφωνεί σε όλα αλλά κατευθύνει στα περισσότερα και ανέχεται τα πάντα. Το είδε η ντροπή και ντράπηκε όπως πρέπει να ντρέπεται καθένας που λέει και υποστηρίζει τέτοια, που πολιτεύεται με ρητορική μίσους και ύβρεις. Σε αυτόν τον κατήφορο πολιτικού χουλιγκανισμού δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουμε", δήλωσε.

Για τις τουρκικές προκλήσεις

Αναφερόμενος στην προκλητικότητα της Άγκυρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως όλες οι προκλήσεις απαντώνται αμέσως όπως έκανε ο υπουργός εξωτερικών στη Νορβηγία και όπως κάνουν οι Έλληνες διπλωμάτες σε όλα τα διεθνή φόρα. "Όλος ο κόσμος κατανοεί το αβάσιμο και ανυπόστατο των τουρκικών ισχυρισμών και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας να αγνοεί το διεθνές δίκαιο αλλά και ότι η κυβέρνηση μας με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα βρίσκεται σε σταθερή πορεία ενίσχυσης του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού της αποτυπώματος και ταυτόχρονα συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης και θωράκισης της εθνικής μας ασφάλειας. Σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και με ένα γείτονα που επιμένει στην προκλητική ρητορική, η άμυνα της χώρας είναι προτεραιότητα και αυτοσκοπός. Ελπίζω όσοι δεν το συμμερίζονται ακόμα να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους αυτές σύντομα", πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εξωτερικών βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και πως η εξωτερική μας πολιτική απαντά πάντοτε με τεκμηριωμένες θέσεις στην προκλητική συμπεριφορά της απέναντι πλευράς. "Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα η χώρα μας είναι εδώ για να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση και απειλή. Αυτή η εντεινόμενη προκλητική συμπεριφορά της 'Αγκυρας αντανακλά τη νευρικότητα στο εσωτερικό της εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης αλλά και γιατί η χώρα μας έχει ενισχύσει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα με δράσεις όπως η πολιτική ενίσχυσης στα εξοπλιστικά", επισήμανε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να μη γίνουν οι διερευνητικές επαφές την επόμενη εβδομάδα απάντησε πως "όλα αξιολογούνται" και πως "δεν έχει αλλάξει κάτι προς στιγμή". Σημείωσε πως είμαστε πάντα υπέρ της επικοινωνίας του διαλόγου και πως δεν περνά απαρατήρητη η όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας και όσα ανυπόστατα διατυπώνουν Τούρκοι αξιωματούχοι.

