Κοινωνία

ΠΟΕΔΗΝ: Επεισόδια και χημικά στην συγκέντρωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν να κλείσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα σε συγκέντρωση υγειονομικών της ΠΟΕΔΗΝ, και της ΑΔΕΔΥ, κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέναντι από τα Προπύλαια.

Οι διαδηλωτές ήθελαν να κλείσουν την Πανεπιστημίου όπως και έγινε, προκαλώντας «κυκλοφοριακό έμφραγμα».

Ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές αρχές και έπεσαν δακρυγόνα. Ως αποτέλεσμα των επεισοδίων, έκλεισε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Λόγω της συγκέντρωσης και των επεισοδίων παρατηρείται μποτιλιάρισμα στις λεωφόρους Συγγρού, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα επεισόδια στη συγκέντρωση των υγειονομικών. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ αναφέρει:

"Σαν να μην έφτανε που η κυβέρνηση σχεδιάζει το πετσόκομμα του επιδόματος επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους, σήμερα επιτέθηκε απρόκλητα και στην κινητοποίηση εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που δικαιολογημένα αντιδρούν σε μια τέτοια εξέλιξη.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει το νέο κρούσμα αυταρχισμού και καταστολής, με βάση και το νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, που αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής.

Για το ζήτημα παρέμβαση πραγματοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος Θανάσης Παφίλης στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου, καταγγέλλοντας την επίθεση και απαιτώντας την απόσυρση των ΜΑΤ από τη συγκέντρωση".





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Euroferry Olympia: οδηγοί εγκλωβισμένοι στο πλοίο

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Στο νοσοκομείο ένας επιβάτης (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Καθηγητής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση