Ορφανοτροφείο “κολαστήριο”: Αυτό είναι το πόρισμα των αρχών

Τέσσερις υπάλληλοι που εργάζονταν στο ορφανοτροφείο-κολαστήριο της Αθήνας καλούνται ως ύποπτοι στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων με εντολή εισαγγελέα. Θα εξεταστούν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης, της απειλής και της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Οι απολογίες των τεσσάρων υπόπτων έρχονται μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης προκαταρκτικής έρευνας των Αρχών, που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο μετά τη μηνυτήρια αναφορά της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, στα χέρια της οποίας έφτασαν φρικιαστικές καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων.

Στο κάδρο των ερευνών μπήκαν συνολικά 30 υπάλληλοι του ορφανοτροφείου, με την έρευνα να επεκτείνεται χρονικά από το 2019 μέχρι και σήμερα. Με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών, ιατροδικαστή, παιδοψυχιάτρου και παιδοψυχολόγου, πέντε αγόρια ηλικίας 7 έως 11 ετών που ζούσαν στη δομή, τρία εκ των οποίων με ειδικές ανάγκες, εξετάστηκαν για να διαπιστωθεί το μέγεθος της φρίκης που λάμβανε χώρα στο ορφανοτροφείο της Αθήνας.

Τα πορίσματα αυτών των εξετάσεων, μαζί με τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα που ζήτησε τις απολογίες των 4 υπαλλήλων.

Μια παράλληλη έρευνα στο ορφανοτροφείο πραγματοποίησε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ελέγχοντας τα πεπραγμένα της διοίκησης του ιδρύματος σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Μεταξύ άλλων, το κλιμάκιο των ελεγκτών της Διαφάνειας εξέτασε εάν η δομή πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, καθώς οι καταγγελίες αφορούσαν σωρεία παραβάσεων, πέρα από την κακοποίηση ανηλίκων.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν τα οικονομικά του ορφανοτροφείου, αλλά και η μέριμνα που υπήρχε για τη σίτιση των παιδιών και τις υπόλοιπες αναγκαίες προμήθειες. Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του ιδρύματος είχε «παγώσει» μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Η καταγγελία

«Οι γυναίκες που δουλεύουν στο φορέα αυτό ασκούσαν σωματική βία στα συγκεκριμένα παιδιά. Μάλιστα, υπήρχε αποθήκη-τιμωρητήριο, όπου τα πήγαιναν όταν έκαναν κάτι. Και ακόμα, εξίσου αν όχι περισσότερο σοκαριστικό… υπήρχαν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ παιδιών, μεταξύ αγοριών στην ηλικία των 7 με 11, σεξουαλικές σχέσεις μπροστά σε εργαζομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου τον περασμένο Δεκέμβριο, περιγράφοντας ορισμένες από τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες οι οποίες περιλαμβάνονταν στη γραπτή καταγγελία που έλαβε από τρία άτομα που σχετίζονται με το ίδρυμα.

Πρόκειται για εργαζομένους και μέλη του Δ.Σ. του ορφανοτροφείου. Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αγοριών, σωματική βία από φροντιστές, ακόμα και χορήγηση ληγμένων φαρμάκων ήταν ανάμεσα στις φρικιαστικές καταγγελίες που έθεσαν στο μικροσκόπιο των ερευνών τη διεύθυνση του ιδρύματος, αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες που ήταν επιφορτισμένες με τον έλεγχό του. Οσον αφορά τις αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση, η Αστυνομία δεν εντόπισε κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών.

Φρίκη

«Οταν νοσούσε μεγάλο μέρος του προσωπικού με Covid, τα πρόσεχαν οι καθαρίστριες και τα παιδιά γυρνούσαν με κόκκινα μάγουλα. Είχαν χτυπήσει και δύο ετών παιδί, ήταν όλοι ενήμεροι», περιέγραφε χαρακτηριστικά στην καταγγελία της νηπιαγωγός που εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο ορφανοτροφείο. Σε ένα άλλο σημείο ανέφερε ότι συνάδελφος της εκμυστηρεύτηκε πως χτυπούσαν τα παιδιά στο πρόσωπο.

Το προσωπικό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, προχωρούσε ακόμα και στον εκφοβισμό των παιδιών. «Για ησύχασε, μη σε πάω στις αποθήκες, θυμάσαι τι ωραία που περνούσαμε;», φέρεται να είπε μια φροντιστής σε ένα από τα αγόρια, το οποίο απάντησε: «Οχι, όχι δεν θέλω να πάμε στις αποθήκες».

Παράνομες υιοθεσίες

Εκτός από τις πρόσφατες καταγγελίες, το ορφανοτροφείο, όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών, που ερευνούν το ενδεχόμενο η δομή να προχωρούσε στο παρελθόν ακόμα και σε παράνομες υιοθεσίες. Τις υποψίες κίνησαν… κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν πριν από περίπου ένα χρόνο στο ίδρυμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διαπίστωσε κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο ότι τα παιδιά που βρέθηκαν θετικά στον ιό ήταν περισσότερα από όσα ήταν καταγεγραμμένα στο ορφανοτροφείο. Το παραπάνω οξύμωρο στοιχείο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο παρελθόν η δομή είχε απασχολήσει ξανά καθώς υπήρχαν αναφορές για μεγάλο αριθμό υιοθεσιών από μέλη του Δ.Σ., προκάλεσε την έρευνα των εισαγγελικών Αρχών.

πηγή: eleftherostypos.gr

