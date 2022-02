Οικονομία

Διερευνητικές επαφές: Νέος γύρος στην Αθήνα

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον χρόνο διεξαγωγής των συνομιλιών.

Στις 22 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα στην Αθήνα ο 64ος γύρος των Διερευνητικών Επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

??Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών:



Ο 64ος γύρος των Διερευνητικών Επαφών θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 22/2



Διαβάστε??https://t.co/dOThpY7hfx pic.twitter.com/f7iTACdfPq

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 19, 2022

Στο πλαίσιο προώθησης του διαλόγου με την Τουρκία στα θέματα της θετικής ατζέντας στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Sedat Onal, την προσεχή Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο Υφυπουργών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της θετικής ατζέντας, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Mevlut Cavusoglu, τον Απρίλιο του 2021 και εγκαινιάστηκε με την πρώτη συνάντηση των δύο Υφυπουργών στην Καβάλα, στις 28-29 Μαΐου του ίδιου έτους. Η δεύτερη συνάντηση των κ.κ. Φραγκογιάννη και Onal έλαβε χώρα στην Αττάλεια, στις 16 Ιουνίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63ος γύρων των επαφών ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί στην Άκυρα στις 6 Οκτωβρίου.

Δένδιας: Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη ως σύνολο αρχών και αξίων

Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη ως σύνολο αρχών και αξίων», προωθώντας μια «τελείως διαφορετική, αποκλίνουσα, νεοοθωμανική ατζέντα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε παρέμβασή του στο συνέδριο για το «Μέλλον της Ευρώπης» που διοργανώνει στην Κύπρο το ίδρυμα "Γλαύκος Κληρίδης".

«Η ενταξιακή της διαδικασία, την οποία η Ελλάδα με γενναιότητα υποστήριξε έχει ουσιαστικά τελματώσει», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της τουρκικής κοινωνίας που εξακολουθεί να πιστεύει στις ευρωπαϊκές αξίες, στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών.

«Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αξιών επαναλαμβάνω την απόλυτη πεποίθησή μου ότι η διαφορά μας με την Τουρκία μπορεί να επιλυθεί», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας:

«Βεβαίως δεν στερούμαι ρεαλισμού, δεν διαβλέπω σήμερα να υπάρχει αυτή η προοπτική. Δυστυχώς μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Αλλά επιμένω να πιστεύω ότι η εμπέδωση αρχών, όπως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί τη μόνη λεωφόρο, τον μόνο δρόμο των κρατών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

«Με αυτό το όραμα, με αυτή την αξιακή αντίληψη θα συνεχίσει να πορεύεται τόσο η Ελλάδα όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της ΕΕ», σημείωσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και χαρακτήρισε την ένταξη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως και η ένταξη της Ελλάδας πριν από δεκαετίες, «επίτευξη μέγιστου στρατηγικού στόχου του ελληνισμού».

Υπενθύμισε πως «ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν υπέβαλε την αίτηση για την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, δεν αποσκοπούσε μόνο στην ένταξη σε μια κοινή αγορά, αλλά στην ένταξη σε ένα σύστημα κοινών αξιών».

«Το εγχείρημα αυτό εξελίσσεται, δεν έχει ολοκληρωθεί», ανέφερε σημειώνοντας ωστόσο πως «παρά τα πολλά του προβλήματα αποτελεί μια μοναδική προσπάθεια στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ίσως την πιο φιλόδοξη».

Επισήμανε δε πως θεμελιώδες στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η εδραίωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

