Κοινωνία

“Euroferry Olympia” – Πυραγός 5ης ΕΜΑΚ: Μπορεί να υπάρχουν ακόμη επιζώντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γ. Μήτσης είπε ότι οι θερμοκρασίες σε εσωτερικά τμήματα του πλοίου μπορεί να φτάνουν ακόμη και τους 2.000 βαθμούς κελσίου.

Ο πυραγός της 5ης ΕΜΑΚ, Γιωργος Μήτσης, ο οποίος συμμετέχει στις προσπάθειες που γίνονται για την κατάσβεση της φωτιάς στο Euroferry Olympia, προκειμένου να ανέβουν στο πλοίο οι διασώστες και να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για την ανεύρεση των αγνοουμένων, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε χαρακτηριστικά οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο πλοίο ξεπερνούν τους 2.000 βαθμούς κελσίου σε ορισμένα από τα εσωτερικά του σημεία και στο κατάστρωμα φτάνουν τους 500-600 βαθμούς.

Ο κ. Μήτσης χαρακτήρισε πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλοι αγνοούμενοι οι οποίοι δεν βρίσκονται στις επίσημες λίστες και είπε ότι υπάρχουν ελπίδες να βρεθούν ακόμη ζωντανοί αν έχουν κατευθυνθεί σε κάποιους χώρους όπως το μηχανοστάσιο για παράδειγμα όπου τα πυροθερμικά φορτία δεν είναι τόσο υψηλά.

Διευκρίνισε όμως ότι και σε αυτήν την περίπτωση οι πιθανότητες επιβίωσης είναι λίγες καθώς υπάρχουν κι άλλοι αρνητικοί παράγοντες όπως η τοξικότητα.

Ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», έκανε λόγο για άθλιες συνθήκες σε ότι αφορά τις καμπίνες του πλοίου που φιλοξενούν τους οδηγούς φορτηγών. Όπως είπε για το λόγο αυτό πολλοί οδηγοί φορτηγών παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται, παρέμεναν μέσα στα φορτηγά τους και κοιμόντουσαν εκεί.

Η Φωτεινή Γκεζεβλή, ιδιοκτήτρια μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργαζόταν ο ένας από τους Έλληνες οδηγούς που αγνοείται, έκανε επίσης λόγο για απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο και επεσήμανε με τη σειρά της ότι οι φορτηγοί κοιμούνται πολλές φορές μέσα στα οχήματα τους στο γκαράζ, με τα φορτηγά να είναι στοιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς ενίοτε να έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να ανοίξουν τις πόρτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 43 σημεία

Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές την Κυριακή