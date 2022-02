Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Μάχη για να μην βυθιστεί το πλοίο - Στην Κέρκυρα οι συγγενείς των αγνοουμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το οχηματαγωγό προσδέθηκε σε ρυμουλκό και δεν κινδυνεύει να παρασυρθεί και να προσαράξει στα αβαθή. Το σχέδιο για τη ρυμούλκησή του και την απάντληση των καυσίμων όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και η κατάσβεση.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν και σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης, προκειμένου να σβήσουν τις εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να μαίνονται στο πλοίο "Euroferry Olympia" αλλά και να μειωθούν οι θερμοκρασίες σε φλεγόμενα μέρη του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να υπάρξει νέα επιχείρηση από στελέχη της ΕΜΑΚ και την ειδική ομάδα διάσωσης για τον εντοπισμό των 12 αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και 3 Έλληνες, θα πρέπει να μειωθούν οι καπνοί αλλά και οι θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί σε πολλά μέρη του πλοίου και ξεπερνούν αυτή τη στιγμή σε πολλά σημεία τους 500 βαθμούς Κελσίου.

Το πλοίο έχει προσδεθεί σε ρυμουλκό

Το πλοίο έχει ήδη προσδεθεί από ρυμουλκό και δεν κινδυνεύει πλέον να παρασυρθεί και να προσαράξει στα αβαθή ή να προσκρούσει επάνω σε κάποιο άλλο πλοίο.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς στο πλοίο επιχειρείται από τα ρυμουλκά καθώς και τα πυροσβεστικά πλοία της Πυροσβεστικής.

Δίπλα στο φλεγόμενο πλοίο βρίσκονται η φρεγάτα Ύδρα του Πολεμικού Ναυτικού, πυροσβεστικό πλοίο, ναυαγοσωστικό σκάφος δύο πλωτά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού σώματος, έξι ρυμουλκά, δύο παραπλέοντα πλοία ενώ πετούν εναλλάξ ένα ελικόπτερο του Λιμενικού, ένα της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο μεταξύ έμπειρη ναυαγοσωστική ομάδα (αποτελούμενη από 14 άτομα), των ναυαγοσωστικών εταιρειών MEGATUGS και SMIT Salvage, βρίσκεται ήδη στην περιοχή προκειμένου να διεξαχθούν οι εργασίες με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων καθώς και η κατάσβεση της πυρκαγιάς, ειδικά συνεργεία θα προβούν σε απάντληση όλων των πετρελαιοειδών ποσοτήτων από το πλοίο για να εξουδετερωθεί ο κίνδυνος της θαλάσσιας ρύπανσης.

Σε δεύτερο χρόνο το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ασφαλή λιμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της πλοιοκτήτριας εταιρείας και μετά από συνεννόηση με τις Αρχές.

Ερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος

Στο μεταξύ κλιμάκιο της "Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΛΥΔΝΑ)" έχει ήδη μεταβεί στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, για να διεξάγει τεχνική διερεύνηση για τον εντοπισμό των αιτιών και συνθηκών που οδήγησαν στην πρόκληση του ναυτικού ατυχήματος της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με την ομότιμη ιταλική Αρχή DIGIFEMA. (DIGIFEMA : Direzione Generale Investigazioni Ferroviarie e Marittime).

Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη οι οικογένειες των τριών Ελλήνων αγνοουμένων, με τη συνοδεία αξιωματικού του Λιμενικού- Ψυχολόγου και με μέριμνα του υπουργείου, έχουν μεταβεί στην Κέρκυρα.

Εξιτήριο για τον άνδρα της ΕΜΑΚ

Εξιτήριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ο άνδρας της ΕΜΑΚ που παρέμεινε χθες στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, όταν μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε για τη διάσωση των δύο εγκλωβισμένων αλλοδαπών στο φλεγόμενο πλοίο ”Euroferry Olympia” παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα. Να σημειωθεί ότι αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άνδρες της ΕΜΑΚ που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, όμως χρειάστηκε να νοσηλευτεί μόνο ο ένας.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο αλλοδαποί που διασώθηκαν όταν κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο πλοίο κατάφεραν να μπούνε σε ένα ”τυφλό” σημείο του πλοίου, στο 5ο κατάστρωμα, προκειμένου να γλυτώσουν από τις φλόγες.

εμακ

Οι δύο διασωθέντες εγκλωβισμένοι επιβάτες, μαζί με τους άνδρες της ΕΜΑΚ, έφτασαν στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, λίγα λεπτά πριν τις 8.00 χθες το απόγευμα με αεροσκάφος AS 332C1 Super Puma. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται και οι δύο να έχουν αναπνευστικό πρόβλημα λόγω του καπνού που εισέπνευσαν, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση και να χρειάστηκε χθες το βράδυ να διασωληνωθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!