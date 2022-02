Αθλητικά

Οπαδική βία - Μέτρα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των συνδέσμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκαν τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας από τους αρμόδιους υπουργούς.



Μία σειρά διατάξεων, που αυστηροποιούν το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, παρουσιάστηκε σήμερα από τους υπουργούς Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, και Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν στόχο να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, από έξι μήνες έως 5 έτη. Σε διακεκριμένες περιπτώσεις επικίνδυνων δραστών θα προβλέπεται ποινή από 2 έως 5 έτη. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών. Απαγορεύεται η αναστολή έκτισης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, οι οποίες θα εκδικάζονται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, καθίσταται υποχρεωτική η επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της βίας, έκανε απολογισμό των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες και τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς εξαιρέσεις. O κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλος Άλκης, θύμα αυτού του παραλογισμού της βίας, Ήρθε η ώρα να σκοτώσουμε όλοι μαζί ως πολιτεία και ως πολίτες, τη λερναία ύδρα του χουλιγκανισμού, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Για την Ελληνική Αστυνομία ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, υπογράμμισε.



Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους ως τις 31 Ιουλίου 2022.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπός Γιάννης Οικονόμου, κατά την έναρξη της ενημέρωσης σημείωσε ότι κεντρική προτεραιότητα των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης που ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, είναι η αρχή μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:

Συνεχίζουμε τους ελέγχους σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών που λειτουργούν και όσοι δεν πληρούν τις προβλέψεις του Νόμου θα σφραγίζονται. Η ΕΛΑΣ θα είναι πολύ αυστηρή στην εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων που θα ανακοινώσουν οι δύο συνάδελφοί μου. Οι ανώνυμες εταιρείες του χώρου του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, έχουν την ευθύνη να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών που παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και θα ελεγχθούν γι’ αυτό. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει την εφαρμογή του μέτρου της ταυτοποίησης του κατόχου κάθε εισιτηρίου και συγκεκριμένης θέσης στο γήπεδο. Υλοποιούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης του Αστυνομικού προσωπικού με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, διότι οι ανήλικοι είναι συνήθως τα θύματα προσηλυτισμού των χούλιγκαν. Έχουμε εξειδικευμένες ομάδες με τη συμμετοχή ψυχολόγων, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τον σωστό τρόπο. Στο ίδιο πλαίσιο, προχωράμε σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές με αξιωματικούς άλλων χωρών, και ιδιαίτερα της Μεγάλης Βρετανίας. Αναβαθμίζουμε τη διαρκή εποπτεία των μέτρων αντιμετώπισης της οπαδικής βίας με την καθημερινή εμπλοκή ανώτατου αξιωματικού του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα του εκάστοτε Υπαρχηγού της.

Κατά αυτόν τον τρόπο, εντατικοποιείται το πλαίσιο των ελέγχων και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή μας ικανότητα, ώστε να περιοριστεί ο ζωτικός χώρος δράσης αυτών των εγκληματικών ομάδων και να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το φαινόμενο του χουλιγκανισμού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα για την ανθρωποκτονία μοναδική πλέον ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη, ενώ για την πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης (που προβλέπεται στο άρθρο 309 ΠΚ), η προβλεπόμενη ποινή είναι η φυλάκιση έως τρία έτη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και δεδομένων των αλλαγών που ήδη έχουν γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προτείνεται μια δέσμη προτάσεων που συμπληρώνουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και κλείνουν όλα τα πιθανά παράθυρα για την οπαδική βία και προβλέπουν την πλέον αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

1. Αυξάνεται ως προς τα ελάχιστα και μέγιστα όρια το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας

Συγκεκριμένα: Αυστηροποιούνται οι ποινές του άρθρου 41ΣΤ του Αθλητικού Νόμου (κατοχή επικινδύνων αντικειμένων, βιαιοπραγίες, απειλές, είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους με σκοπό τη διακοπή αθλητικής εκδήλωσης, ρατσιστικές εκδηλώσεις, δημόσια υποκίνηση σε αδικήματα αθλητικής βίας κλπ) Στα παραπάνω αδικήματα, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 6 μήνες μέχρι 5 έτη. Αντίστοιχα, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάκισης μεχρι 1 έτος, θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 3 μήνες μέχρι 5 έτη. Στις διακεκριμένες περιπτώσεις επικίνδυνων δραστών, όπου προβλέπεται σήμερα ποινή φυλάκισης μέχρι 3 έτη, θα προβλεπεται ποινή φυλάκισης από 2 μέχρι 5 έτη. Για το αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης σε εγκλήματα οπαδικού μίσους, εκτός από την ποινή, από 6 μήνες μέχρι 5 έτη, θα επιβάλλεται υποχρεωτικά και χρηματική ποινή.

2. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και καταγραφή του από τις συσκευές καταγραφής εικόνας

Με την καθιέρωση του αξιοποίνου, προβλέπεται ειδικότερα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή.

3. Απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Πιο συγκεκριμένα:

Καταργείται η δυνατότητα της κατ εξαίρεση αναστολής της ποινής, η οποία θα εκτίεται υποχρεωτικά άμεσα. Επεκτείνεται η ρύθμιση της απόλυτης απαγόρευσης της αναστολής και η άμεση εκτέλεσή της στις περιπτώσεις καταδίκης κατηγορουμένου για την αξιόποινη πράξη της λειτουργίας συνδέσμου άνευ άδειας ή μετά από παραβίαση της σφράγισης του ή στις περιπτώσεις παραβίασης παρεπόμενης ποινής για απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων κ εμφάνισης στο ΑΤ ή περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί δυνάμει εισαγγελικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης.

4. Οι υποθέσεις οπαδικής βίας εκδικάζονται κατά προτεραιότητα και καθιερώνεται σε περίπτωση αναβολής εκδίκασης η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων.

Έτσι, οταν η εκδίκαση της υπόθεσης αναβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλονται υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι (όπως π.χ απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων και εμφάνιση στο ΑΤ κατά το χρόνο διεξαγωγής τους).

Από την πλευρά του ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε:

Υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από άριστη συνεργασία με τους συναδέλφους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, σας παρουσιάζουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα λάβει με τη σειρά του τις προσεχείς ημέρες το Υφυπουργείο Αθλητισμού.





1. Κυρώνεται αυτήν την εβδομάδα στην Βουλή, η Σύμβαση Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων ασφαλείας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα.

Η Σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή ασφαλούς, προστατευμένου, και φιλικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων και γίνεται διάκριση μεταξύ: «μέτρων για την ασφάλεια», «μέτρων για την προστασία» και «μέτρων για την παροχή υπηρεσιών».

Δημιουργείται, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός των δομών της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα έχει να κάνει ΚΑΙ με ανταλλαγή πληροφοριών διεθνούς συνεργασίας.

2. Αυτήν την εβδομάδα, στο 5ο κατά σειρά νομοσχέδιο της αθλητικής μας μεταρρύθμισης, αναδιαμορφώνουμε το ισχύον πλαίσιο για τις Λέσχες Φιλάθλων και τη στενή σχέση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ερασιτεχνικών σωματείων με τους οργανωμένους φίλους και υποστηρικτές της ομάδας τους:

Προχωρούμε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων των Λεσχών Φιλάθλων (και φυσικά των παραρτημάτων τους ανά την Επικράτεια) έως την 31η Ιουλίου 2022.

Σήμερα είναι καταχωρημένες και λειτουργούν 12 νόμιμες Λέσχες Φιλάθλων, με 222 Παραρτήματα. Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ήδη τεθεί υπόψινστην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Λεσχών, έως τις 31 Ιουλίου, εξασφαλίζεται ένα εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα, έως ότου επιτραπεί ξανά η αδειοδότηση των Λεσχών και των Παραρτημάτων τους, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το οποίο θα κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις:

Το ερασιτεχνικό σωματείο, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ μπορούν να αναγνωρίσουν έως ΜΙΑ Λέσχη Φιλάθλων, έκαστη. ΕΔΡΑ της Λέσχης, θα είναι υποχρεωτικά πλέον η έδρα του ερασιτεχνικού σωματείου, της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ, απ’ όπου βεβαιώνεται η Λέσχη. Ετσι, ΠΑΕ, ΚΑΕ ή ερασιτεχνικό σωματείο θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και ελέγχου στο Μητρώο και στις δράσεις των μελών της Λέσχης. Παράλληλα, υπάρχει υποχρέωση της ΠΑΕ/ ΚΑΕ/ αθλητικού σωματείου να αναρτά στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία της Λέσχης Φιλάθλων και των Παραρτημάτων της. Σε περίπτωση πλημμελούς εποπτείας, με την καταγραφή παράνομων περιστατικών, θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και ποινές διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές. Για να λειτουργεί νόμιμα Παράρτημα Λέσχης Φιλάθλων οπουδήποτε, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Μελών της Λέσχης τουλάχιστον 50 ενηλίκων, μονίμων κατοίκων της περιοχής λειτουργίας του Παραρτήματος, με καθαρό ποινικό Μητρώο. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας Λέσχης ή Παραρτήματος, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη σε τουλάχιστον δύο άτομα – μέλη Λέσχης ή Παραρτήματος, για αδικήματα αθλητικής βίας, παράβαση περί ναρκωτικών ή περί όπλων και για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργεί ψηφιακή πλατφόρμα, με τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων», που θα επικαιροποιείται κάθε καλοκαίρι, με ευθύνη των υπευθύνων των Λεσχών. Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι:

οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Λεσχών Φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Παραρτημάτων τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών, που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους για την αναγνώριση της Λέσχης.

4. Απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων στις θύρες των γηπέδων, όπου συγκεντρώνονται οι οργανωμένοι οπαδοί. Το μέτρο θα ισχύσει άμεσα, δηλαδή από την ψήφιση του νόμου και συμπεριλαμβάνει και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ και τα ερασιτεχνικά σωματεία θα προβαίνουν αποκλειστικά σε διάθεση Εισιτηρίων Διαρκείας στις θύρες οργανωμένων οπαδών και μόνο στους νόμιμους κατόχους τους θα επιτρέπεται η είσοδος.

Εφόσον, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπιστωθεί παράνομη παρουσία φιλάθλου στις εξέδρες, τότε θα επιβάλλονται κλιμακωτές ποινές αναστολής λειτουργίας της θύρας, καθώς και διοικητικά πρόστιμα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το θεσμικό μας οπλοστάσιο. Ωστόσο, η αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι υπόθεση όλων μας και απαιτεί διαρκή συνεργασία πέρα από τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

“Euroferry Olympia” - Σύζυγος αγνοούμενου: είναι ζωντανός και περιμένει βοήθεια, αλλά… (βίντεο)

“Το Πρωινό”: ο γυμνός ηθοποιός και οι καταγγελίες για βιασμό (βίντεο)