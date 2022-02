Κόσμος

Ουκρανία - Μαδούρο: Η Βενεζουέλα είναι με τον Πούτιν

Πλήρη στήριξη στον Ρώσο ομόλογο του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνοντας μνεία και στην στάση του Ούγκο Τσάβες σε σχέση με τις ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της πρώην ΕΣΣΔ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξέφρασε την υποστήριξή του στον Rώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην ουκρανική κρίση.

«Η Βενεζουέλα είναι με τον Πούτιν, είναι με τη Ρωσία. Είναι υπέρ των γενναίων και των δίκαιων υποθέσεων στον κόσμο», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, μετά την απόφαση του ρωσικού κοινοβουλίου να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Ο κ. Μαδούρο υπενθύμισε ότι ο προκάτοχος και μέντοράς του, ο Ούγκο Τσάβες (1999-2013) είχε ταχθεί υπέρ της Ρωσίας όταν η Μόσχα αναγνώρισε το 2008 την ανεξαρτησία της Νότιας Οσετίας κατά τη διάρκεια της σύρραξης με τη Γεωργία.

«Πάντα η Βενεζουέλα, πάντα η επανάσταση του Τσάβες ήταν με τον Πούτιν, με τη Ρωσία, με τον ρωσικό λαό», επέμεινε ο πρόεδρος Μαδούρο, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ και το NATO εννοούν «να τελειώσουν τη Ρωσία με στρατιωτικά μέσα».

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, ο Γιούρι Μπαρίσοφ, βρισκόταν την Παρασκευή στο Καράκας, όπου υπογράμμισε ότι η Βενεζουέλα είναι «στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας (...) σε περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας».

Με φόντο την κρίση στην Ουκρανία, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ρωσικής στρατιωτικής ανάπτυξης στη Βενεζουέλα και στην Κούβα.

Η Μόσχα είναι ανάμεσα στους βασικούς συμμάχους του προέδρου Μαδούρο, την επανεκλογή του οποίου το 2018 δεν αναγνώρισε μέρος της διεθνούς κοινότητας, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, που επιδιώκουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

Μόσχα και Καράκας ήρθαν πιο κοντά επί προεδρίας Ούγkο Τσάβες. Η Βενεζουέλα, τότε ευημερούσα χάρη στην παραγωγή πετρελαίου της, έκανε μεγάλες αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Ρωσία.

