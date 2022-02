Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: Πρόωρο να πετάξουμε τις μάσκες ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους

Προέβλεψε ότι θα πέσουμε κάτω από τα 10.000 κρούσματα στα τέλη Μαρτίου, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τον αν πλησιάζει το τέλος της πανδημίας.

Για τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων κορoνοϊού από τα τέλη του Μαρτίου κι έπειτα έκανε λόγο ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Eξήγησε πως με δεδομένη την αργή, όπως την χαρακτήρισε αποκλιμάκωση, θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να καταγραφούν κάτω από 10.000 ημερήσια κρούσματα, «Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο διασποράς ακόμα και η πτώση γίνεται με αργούς ρυθμούς. Έχουμε πέσει κατά περίπου 1000 κρούσματα ανά 7-10 ημέρες. Αν κάνετε την αναλογία για να φτάσουμε στα 9.000 χρειαζόμαστε 6 εβδομάδες».

Για την χρήση μάσκας, ενόψει και της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής, τόνισε ότι η απόφαση για να μπει τέλος στη χρήση της σε εξωτερικούς χώρους θα ήταν πρόωρη, «Προς τα εκεί πηγαίνουμε αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν λίγο πρόωρο αυτή τη στιγμή,. Σαφώς όμως πηγαίνουμε σε χαλάρωση των μέτρων που δεν χρειάζονται πια».

Σχετικά με το αν πλησιάζει το τέλος της πανδημίας δήλωσε επιφυλακτικός, «Είναι δυναμικό φαινόμενο αυτή η πανδημία, προφανώς μπορεί να μας επιφυλάσσει κι άλλο κύμα. Δεν έχουμε τελειώσει, η πτώση που βλέπετε γίνεται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Για να αφήσουμε πίσω τον ιό πρέπει να εφαρμόσουμε προληπτικές άμυνες. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο εμβολιασμός και να γίνεται απολύμανση του αέρα».

