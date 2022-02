Life

“Το Πρωινό”: Ο Λιγνάδης κοιμήθηκε στην εκκλησία των φυλακών Κορυδαλλού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1 για τους λόγους για τους οποίος ο καλλιτέχνης δεν διέμεινε σε θάλαμο με άλλους κρατούμενους.

Στην διάρκεια της παραμονής του στις Φυλακές Κορυδαλλού, όπου μετήχθη ενόψει της έναρξης της δίκης στην οποία είναι κατηγορούμενος για βιασμούς, σε βάρος αγοριών, δύο εκ των οποίων ανήλικα την εποχή των καταγγελλόμενων πράξενω, ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν διέμεινε σε θάλαμο με άλλους κρατούμενους, αλλά στην εκκλησία των Φυλακών Κορυδαλλού, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου έμεινε για λίγες ημέρες στις Φυλακές Κορυδαλλού, καθώς αμέσως μετά την έναρξη της η δίκη διακόπηκε για τις 25 Φεβρουαρίου.

Έτσι μετήχθη εκ νέου στις Φυλακές Τρίπολης, από όπου όμως αναμένεται την Τσικνοπέμπτη να πάρει και πάλι τον δρόμο για τις Φυλακές Κορυδαλλού, για να παραστεί την Παρασκευή στην δίκη.

Όπως αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Φλαμής, για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης να μην συστεγαστεί σε κελί με άλλους κρατούμενους, αλλά σε χώρο που υπάρχει στην είσοδο ουσιαστικά του ναού των Φυλακών Κορυδαλλού

Στην εκπομπή αναμεταδόθηκε και απόσπασμα από podcast με συνέντευξη του ενός εκ των ανδρών που κατήγγειλαν τον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό:

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Πατέρας: “έχω πολλούς άσους στο μανίκι” (βίντεο)

Κάρπαθος: “Γαϊτανάκι” με τo ροζ βίντεο που οδήγησε σε αυτοκτονία

Θεσσαλονίκη - Κομμωτήριο: διάρρηξη με λεία…αμπούλες για την τριχόπτωση (βίντεο)