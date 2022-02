Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Πατέρας: “έχω πολλούς άσους στο μανίκι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας των τριών κοριτσιών για την ιατροδικαστική έκθεση. Οι ανακολουθίες που προκύπτουν βάσει του ρεπορτάζ. Τι λένε Τσούκαλης και Σόμπολος για την υπόθεση.

«Έχω πολλούς άσους στο μανίκι μου», είπε στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πατέρας των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα, αναφερόμενος όπως είπε στην αντιμετώπιση νοσοκομειακά και νοσηλευτικά των περιπτώσεων των άτυχων παιδιών που έφυγαν εξαιρετικά πρόωρα από την ζωή.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος, ο πατέρας είπε χαρακτηριστικά «Θα τα πούμε όλα μετά τις τοξικολογικές. Μέχρι τότε, παρακαλούμε σιωπή και σεβασμό», σημειώνοντας με νόημα πως «θα τα πούμε εν καιρώ».

Σχετικά με τις αναφορές για εισπνοή αερίου που σχετίζεται με τον θάνατο του μεγαλύτερου παιδιού, ο πατέρας υποστήριξε μιλώντας στην Κέλλυ Χεινοπώρου ότι σχετικά στοιχεία αφορούν τον θάνατο της Μαλένας και όχι της αδελφής της και πως σχετικές αναφορές υπάρχουν στην σχετική ιατροδικαστική έκθεση.

Πάντως, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Πάτρα, Κωνσταντίνος Φλαμής, διάβασε όπως είπε την ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της Μαλένας και πουθενά δεν αναφέρεται πως αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης η μύτη του κοριτσιού, κάνοντας λόγο για ακόμη μια ανακολουθία που πρέπει να αποσαφηνιστεί, όπως και η διαφορά στην μαρτυρία της θείας για τον θάνατο της Ίριδας σε σχέση με το ντοκουμέντο από το ΕΚΑΒ που παρουσίασε την Τετάρτη ο ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή αναφέρθηκε ακόμη πως, σύμφωνα με τις αναφορές του πατέρα, η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς πολλοί πελάτες της εταιρείας που δουλεύει εκείνος έχουν εκφράσει ενστάσεις και αντιδράσεις, ενώ η μητέρα, ήταν να δουλέψει μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας και είχαν προσφερθεί πολλοί να βοηθήσουν, όμως τώρα έχουν απομακρυνθεί όλοι.

Θεία της μητέρας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» λέγοντας μεταξύ άλλων για τα σενάρια που ακούγονται «Για όνομα του Ιησού Χριστού! Ποια μάνα λέει ότι σκότωσε τα παιδιά της; Δεν ντρέπονται; Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Τι θα βάλει αυτό το παιδί στην τσέπη του; Όλο συκοφαντίες είναι. Είναι πολύ καλή οικογένεια».

Ακόμη, μίλησε και ένας φίλος του πατέρα, αναφέροντας πως «είναι τρομερό παιδί, απίστευτο παιδί, δεν μπορείτε να φανταστείτε… Η ομάδα τον βοήθησε οικονομικά και γενικά ήταν πολύ στενοχωρημένος, δεν ήταν στα μπουζούκια και τέτοια… αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά του. Δεν πιστεύω να έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι ακραίο όλο αυτό να συμβεί, ειδικά στον Μάνο, είναι τραβηγμένα σενάρια (σημ: όσα ακούγονται για πιθανή σχέση των γονιών με τα αίτια θανάτου των παιδιών)».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησαν ακόμη ο Πάνος Σόμπολος και ο Γιώργος Τσούκαλης, που σημείωσε πως «δεν πιστεύω πως υπάρχει εμπλοκή από το άμεσο περιβάλλον, αλλά από κάποιους άλλους παράγοντες ότι υπήρξαν λάθη ή παραλείψεις που συνιστούν εγκληματική ενέργεια»:

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Στικούδη σε Αρναούτογλου: είχα δύσκολο τοκετό, αλλά “είμαι μαχήτρια”

Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

Θεσσαλονίκη - Κομμωτήριο: διάρρηξη με λεία…αμπούλες για την τριχόπτωση (βίντεο)