Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: το ντοκουμέντο του ΕΚΑΒ και οι διαφορές στις ώρες (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε ντοκουμέντο, που έρχεται σε “αντίφαση” με όσα υποστηρίζει θεία των παιδιών για τον θάνατο του ενός κοριτσιού. Κομβικές παρατηρήσεις από τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη σχετικά με την υπόθεση του θανάτου των τριών αδελφών στην Πάτρα, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Αναφερόμενος στα σενάρια που κυκλοφορούν σε σχέση με τα αίτια θανάτου, ο κ. Γαλεντέρης αποσαφήνισε πως δεν υπάρχει μη ανιχνεύσιμη ουσία και πως δεν συνάδει ανατομικά και από ιατροδικαστικής άποψης η εισπνοή αερίου με αλλοιώσεις στην περιοχή της μύτης του ενός παιδιού, όπως αναφερόταν σε δημοσιεύματα, που διαψεύστηκαν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Όπως εξήγησε, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοξικολογικές έρευνες και ζητήθηκαν αναλύσεις και στο εξωτερικό, προφανώς για να καλυφθεί ένα ευρύτερο πεδίο εξετάσεων.

Ο κ. Γαλεντέρης επεσήμανε πως «δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε εμείς ως ένα στατιστικό παράδοξο ότι πέθαναν τρία αδέλφια μέσα σε τρία χρόνια», λέγοντας πως «όταν κάτι είναι υπό διερεύνηση, έχεις στο μυαλό σου όλα τα σενάρια».

Ο ιατροδικαστής υπογράμμισε πως υπάρχουν «κοινά σημεία στους τρεις θανάτους το γεγονός ότι ήταν αιφνίδιοι, αλλά και η απουσία συμπτωμάτων είτε κοινών στις τρεις περιπτώσεις είτε ιδιαίτερων έστω σε έναν από τους θανάτους των παιδιών», προσθέτοντας πάντως πως μπορεί να μην είναι εγκληματική, αλλά κοινή παθολογική η αιτία θανάτου.

Το ντοκουμέντο από το ΕΚΑΒ και ο ισχυρισμός της θείας

Ο Κωνσταντίνος Φλαμής παρουσίασε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ηχητικό ντοκουμέντο από την επικοινωνία του κέντρου του ΕΚΑΒ στην Πάτρα με το πλήρωμα ασθενοφόρου, στο οποίο μετέδωσε το σήμα για να μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας, αναφέροντας πως στο ΕΚΑΒ έγινε κλήση με αναφορά για μωρό 6 μηνών που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, ο εκφωνητής αναφέρει πως η ώρα που μεταδίδει το σήμα είναι 11:37.

Ωστόσο, η θεία του παιδιού, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη της διαφορετική ώρα θανάτου του παιδιού, το οποίο βρέθηκε νεκρό, ενώ ήταν και η ίδια στο σπίτι μαζί με την αδελφή της και μητέρα των τριών κοριτσιών. Όπως είπε η θεία, ήταν 10:30 η ώρα, όταν η ίδια βρήκε χωρίς αισθήσεις το κοριτσάκι στο κρεβατάκι του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την μεγάλη απόκλιση χρόνου από τον αναφερόμενη διαπίστωση πως το παιδί δεν έχει αισθήσεις, μέχρι την στιγμή ενημέρωσης του ΕΚΑΒ.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με το ντοκουμέντο και με όσα αναφέρει ο κ. Γαλεντέρης:

