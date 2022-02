Πολιτική

Υπόθεση Βαλυράκη: βασικός μάρτυρας καταγγέλλει ξυλοδαρμό και απειλές

Τι αναφέρει στην μήνυση που κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση για την επίθεση και τον εκβιασμό που υποστηρίζει ότι δέχθηκε.

Άγριο ξυλοδαρμό δέχθηκε μάρτυρας της υπόθεσης Βαλυράκη.

Το θύμα μετά την επίθεση που δέχθηκε προσέφυγε στην εισαγγελία Χαλκίδος όπου κατέθεσε σχετική μήνυση. Μάλιστα, αναφέρει ότι εκτός από τον ξυλοδαρμό, οι δράστες τον εκφόβισαν και τον προειδοποίησαν να προσέξει τι θα πει στο δικαστήριο!

«Σήμερα 21 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους υπεβλήθη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας για λογαριασμό του εντολέα μου, Ευάγγελου Ασμάνη, αυτόπτη μάρτυρα στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, κατά αγνώστων δραστών.

Στις 8 Φεβρουάριου, κουκουλοφόροι δράστες οι οποίοι κατέβηκαν από ένα μαύρο Ford Focus χωρίς πινακίδες, κύκλωσαν τον Ασμάνη, του προκάλεσαν ελαφρά τραύματα και τον απείλησαν να «προσέξει καλά τι θα πει» και «πως θα το πει» όταν τον καλέσει ο ανακριτής που έχει στα χεριά του την υπόθεση του Σήφη Βαλυρακη, διαφορετικά τον προειδοποίησαν ότι θα τον «λιώσουν».

Ο εντολέας μου βιώνει κλίμα τρομοκρατίας στον τόπο που ζει από σκοτεινές δυνάμεις που έχουν συνασπιστεί προκειμένου ο φάκελος του θανάτου της υπόθεσης Βαλυράκη να κλείσει ως ένα θαλάσσιο ατύχημα» αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Δημήτρης Μπάρδης.

