“The 2Night Show” με λαμπερούς καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Τρεις καλεσμένοι - έκπληξη υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρίνα Σάττι. H αγαπημένη τραγουδίστρια με την εξωτική ομορφιά και τη μελωδική φωνή εξηγεί τους λόγους που την αγχώνει η τηλεοπτική έκθεση, περιγράφει τα εφηβικά της χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως έφηβη, λόγω της καταγωγής της από το Σουδάν.

Γιατί ντρεπόταν όταν ο πατέρας της, την περίμενε έξω από το φροντιστήριο; Για ποιο λόγο ένας συμμαθητής της, της ζήτησε «συγνώμη», μετά από χρόνια; Πώς κατάφερε να ορθοποδήσει συναισθηματικά σε ένα σπίτι με δύο παραδόσεις και δύο τόσο διαφορετικές κουλτούρες;

Η Μαρίνα Σάττι μοιράζεται μαζί μας την πορεία της από την Κρήτη στην Αθήνα και από την υποκριτική στη μουσική. Ποια Ελληνίδα ηθοποιό θαύμαζε από μικρή και ήθελε να της μοιάσει; Τέλος, θυμάται την πρώτη της εμφάνιση σε ελληνικό μαγαζί της Βοστώνης και εκφράζει την αγάπη της για την παραδοσιακή μουσική.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Χρήστος Σαντικάι. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που τώρα πια δε θυμίζει σε τίποτα το μικρό παιδί που τραγουδούσε τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, τα φώτα της δημοσιότητας που έσβησαν ξαφνικά, τον ρατσισμό και τις συνεχείς απορρίψεις που βίωσε στο «The Voice» μέχρι να επιστρέψει δυναμικά στη δισκογραφία.

Ποιος λόγος τον οδήγησε να βρει την τύχη του στη Γερμανία; Πώς είναι η σχέση του με την Λάουρα Νάργες; Θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας; Θα τον γλυτώσει ο Γρηγόρης από τη δοκιμή της «μαμούνας»; Και φυσικά, περνάει από το mini studio του μικρού Σπύρου Ντούγια για να του μάθει βυζαντινές νότες, αλλά και για να παίξει μαζί του ένα ξεκαρδιστικό παιχνίδι. Τέλος, με την υπέροχη φωνή του τραγουδάει μεγάλες επιτυχίες που φέρουν την «υπογραφή» του.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» είναι και ο εμπορικός διευθυντής της ZeniΘ, Μάνος Εξαρχουλάκος, που εξηγεί στον Γρηγόρη, αλλά και στους τηλεθεατές θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

