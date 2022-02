Τοπικά Νέα

Δολοφονία Μπακάρι Χέντερσον: Διακοπή της δίκης στο Εφετείο

Σήμερα κατέθεσε μόνο ο πατέρας του Μπακάρι Χέντερσον, Φίλμπερτ

Διεκόπη για τις 11 Μαρτίου η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Πάτρας για την υπόθεση του θανάτου, του Αμερικανού υπηκόου Μπακάρι Χέντερσον, τον Ιούλιο του 2017, στον Λαγανά της Ζακύνθου.

Πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν από την έδρα του δικαστηρίου να απορριφθεί η έφεση του αντεισαγγελέα Εφετών κατά της πρωτόδικης απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών. Τελικά το δικαστήριο απέρριψε την έφεση μόνο για τον έναν εκ των επτά κατηγορουμένων και η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε κανονικά.

Σήμερα κατέθεσε μόνο ο πατέρας του Μπακάρι Χέντερσον, Φίλμπερτ, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις των υπολοίπων μαρτύρων.

