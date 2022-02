Παράξενα

Χανιά: Κοπάδι με πρόβατα οδηγήθηκε… στις αγροτικές φυλακές!

Ακόμα μια περίπτωση εντοπισμού ανεπιτήρητων ζώων κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αστυνομία στην Κίσσαμο, περισυλλέγοντας την Τετάρτη στα Φαλάσαρνα περίπου 50 πρόβατα, τα οποία είχαν προξενήσει ζημιές σε καλλιέργειες.

Την καταγγελία έκαναν κάτοικοι της περιοχής. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συγκέντρωσαν τα πρόβατα, ενώ ο ιδιοκτήτης των ζώων συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για αδεσποτία και φθορά περιουσίας (αγροζημιές). Επίσης του επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, αυτή τη φορά τα ζώα φορτώθηκαν σε οχήματα του δήμου Κισσάμου και μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Κισσάμου. Στη συνέχεια, έπειτα από συνεννόηση με τη διεύθυνση των αγροτικών φυλακών Αγυιάς, μεταφέρθηκαν εκεί.

Ο νόμος ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει να του επιστραφούν τα ζώα εντός 10 ημερών, πληρώνοντας πρόστιμο, ενώ για να επιστραφούν, θα πρέπει υποχρεωτικά να προβεί και στη σήμανσή τους, σε περίπτωση που δεν φέρουν ενώτια.

πηγή: zarpanews.gr

