Μαρία Σάκκαρη: Με φόρα στα προημιτελικά στην Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε κόντρα στην Τζέσικα Πεγκούλα





Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Τζέσικα Πεγκούλα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open στην Ντόχα του Κατάρ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη), επικράτησε με 2-0 σετ (6-4 και 7-5) της Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 17) και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Open της Ντόχα (WTA 1000).

Αντίπαλος της 26χρονης αθλήτριας για μια θέση στην τετράδα θα είναι η 17χρονη Αμερικανίδα Κόρι Γκάουφ (Νο 23), που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 6-2 και 6-3 την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα (Νο 4).

