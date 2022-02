Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: τρίτη σορός βρέθηκε στο πλοίο

Που και πως βρέθηκε ο άτυχος άνδρας. Θρίλερ με την αναγνώριση της δεύτερης σορού, που βρέθηκε την Τετάρτη από τους πυροσβέστες.

(εικόνα από τον εντοπισμό της πρώτης σορού)

Εντοπίστηκε τρίτη σορός επιβάτη του πλοίου «Euroferry Olympia», λίγη ώρα μετά από την επανέναρξη το πρωί της επιχείρησης από τους πυροσβέστες για την αναζήτηση των αγνοούμενων.

Άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας και της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων που ερευνούν το πλοίο, εντόπισαν την σορά άνδρα στο δεύτερο γκαράζ, όπως μετέδωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 η Χρύσα Φώσκολου.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός, καθισμένος στην θέση του οδηγού στο όχημα του, προφανώς καθώς δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Έτισι, ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο πλοίο ανήλθε στους 3, ενώ οι διασωθέντες στους 281.

Αυτή τη στιγμή αγνοούνται ακόμα 8 άτομα.

Η διαδικασία των ερευνών από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου συνεχίζεται, ενώ το άνοιγμα του καταπέλτη θα γίνει όταν πέσουν οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό και δεν θα υπάρχει κίνδυνος νέας αναπύρωσης της φωτιάς.

Την Τετάρτη βρέθηκε η δεύτερη σορός, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατέστη εφικτό να αναγνωριστεί από κανέναν από τους συγγενείς των αγνοούμενων, που βρίσκονται στο λιμάνι του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιάννης Μαρακάκης, συνήγορος της οικογένειας του Έλληνα οδηγού Βαγγέλη Μελασιάδα αναφέρθηκε στις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, αλλά και στις ευθύνες της πλοικτήτριας εταιρείας για την τραγωδία.

