Life

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ευελπιστώ η Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Λιγνάδης, αδελφός του κατηγορούμενου πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή. Τι λέει ο Αλέξης Κούγιας για έναν από τους μηνυτές του ηθοποιού.

Σε αποκλειστική δήλωση στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γιάννης Λιγνάδης, αδελφός του κατηγορούμενου για βιασμούς, μεταξύ άλλων και σε βάρος ανήλικων αγοριών, Δημήτρη Λιγνάδη, ενόψει της συνέχισης της δίκης, ανέφερε πως «η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της».

«Ευελπιστούμε πάντα, πιστεύουμε στην Δικαιοσύνη και περιμένουμε να δούμε…», ανέφερε ακόμη ο Γιάννης Λιγνάδης, συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», Γρηγόρη Μπάκα.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε πως «και ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι πολύ πιο ήρεμος από την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι το ήθελε να αρχίσει η δίκη για να αποκαλυφθεί η σκευωρία που είχε στηθεί, όπως λέει, η οποία δηλώνει πως θα καταρρεύσει».

Σε τηλεφωνική δήλωση του, ο Αλέξης Κούγιας στράφηκε κατά ενός εκ των μηνυτών του Δημήτρη Λιγνάδη, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «δεν τον είχε δει κανείς ποτέ. Τον είδε μόνο η ανακρίτρια. Έκανε μια μήνυση μέσω ενός δικηγόρου, με εξουσιοδότηση. Ελπίζω το δικαστήριο θα τον φέρει δια της βίας στο δικαστήριο. Αυτός νομίζει ότι θα κάθεται και θα κάνει δηλώσεις στις τηλεοράσεις. Εάν δεν έρθει στο δικαστήριο, ελπίζω ότι θα τον φέρουν διά της βίας στο δικαστήριο. Τον περιμένω στο δικαστήριο»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι