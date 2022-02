Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Στις 8 Απριλίου η δίκη του πιλότου

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο συζυγοκτόνος σε σχέση με την δολοφονία της Καρολάιν, την θανάτωση του σκύλου τους και το ψεύτικο σκηνικό που έστησε για να καλύψει τα ίχνη του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα καθίσει στις 8 Απριλίου ο συζυγοκτόνος, για την δολοφονία της Καρολάιν, τον Μάιο του 2021, στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

Ο 33χρονος πιλότος είναι αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της κακοποίησης ζώου αλλά και για ψευδή καταγγελία (επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των δικών του πράξεων) και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Τα δύο τελευταία αδικήματα τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο πιλότος μηνύει πααγωγούς ντοκιμαντέρ

Εν τω μεταξύ, έντονη οργή με το περιεχόμενο του βρετανικού ντοκιμαντέρ «Caroline: The Murder That Fooled the World» (Καρολάιν: Η δολοφονία που κορόιδεψε τον κόσμο) εμφανίζεται ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που σκέφτεται να προχωρήσει σε μήνυση κατά των παραγωγών.

Το ντοκιμαντέρ του Channel 5, διάρκειας 90 λεπτών, παρουσιάζει τόσο τα γεγονότα κατά τη βραδιά του εγκλήματος, όσο και τη σχέση της Καρολάιν με τον σύζυγό της. Επίσης, δίνει έμφαση και στις κινήσεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τις επόμενες 37 ημέρες από τη δολοφονία, μέχρι που συνελήφθη και ομολόγησε στις αρχές ότι ευθύνεται για τον θάνατο της συζύγου του.

Το έγκλημα στα Γλυκά Νερά προκάλεσε το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης αλλά και του βρετανικού Τύπου, λόγω και της υπηκοότητας της 19χρονης Καρολάιν, που με την οικογένειά της ήρθε σε ηλικία 2 ετών στην Αλόννησο.

Ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης αναφέρθηκε στη νομική διαδικασία που πρόκειται να κινήσει ο εντολέας του για το ντοκιμαντέρ, λέγοντας «Είναι σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Μιλάμε για μία ολική καταστροφή και για την οικογένειά του και για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό η συζήτηση να ήταν στο τι νομικά μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εις βάρος της εταιρείας».

