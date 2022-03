Life

Βικτόρια Μπέκαμ: Το ασυνήθιστο “super αντιοξειδωτικό” πρωινό της!

O λόγος που τρώει το ίδιο φαγητό εδώ και 25 χρόνια

Η Victoria Beckham, είναι μία από τις πιο γνωστές celebrities και επιχειρηματίες διεθνώς. Το στυλ της είναι ιδιαίτερα εξεζητημένο και θεωρείται ίσως η πιο καλοντυμένη βρετανίδα. Πέραν όμως των ενδυματολογικών επιλογών της η Victoria Beckham παραμένει συνεχώς στην επικαιρότητα λόγω των άψογων αναλογιών της, τις οποίες διατηρεί ίδιες και αναλλοίωτες εδώ και 30 και πλέον χρόνια.

Πώς το κάνει; Είναι γνωστό πως η επιχειρηματίας επενδύει πολύ στο σώμα της και γενικότερα στην εμφάνισή της. Μάλιστα η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν: "Περιμένω πολλά από το σώμα μου. Και δεν αρρωσταίνω ποτέ. Πρέπει να είσαι καλός με το σώμα σου αν περιμένεις πολλά από αυτό!". Φυσικά και έχει δίκιο, όμως εμείς ψάξαμε και βρήκαμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πως τα καταφέρνει.

