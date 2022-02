Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: οχύρωση για την ρωσική πολιορκία (βίντεο)

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή, όπου αναμένεται δυναμική ρωσική επίθεση από δυνάμεις που θα κυκλώσουν την πόλη.

Από τα δυτικά, τα ανατολικά και από τη θάλασσα περιμένουν οι Ουκρανοί ότι θα τους χτυπήσουν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως μετέδωσε από τη Μαριούπολη ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην πόλη, Χρήστος Μαζανίτης.

Όπως περιέγραψε, οι Ουκρανοί έχουν οχυρώσει την περιοχή κοντά στο προξενείο με δέντρα και μπαζούκας, πρόκειται για την περιοχή την οποία αποκαλούν Ρέμα.

Παράλληλα, κόσμος έχει ακροβολιστεί στα κτήρια.

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία η οποία βομβαρδίστηκε στα ανατολικά της πόλης, το σημείο όπου η βόμβα έπεσε σε προαύλιο σχολείου.

Οι δρόμοι, λίγο πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας, στις 18:00, είναι άδειοι από κόσμο, ενώ τα ελληνικά χωριά είναι για δεύτερο 24ώρο χωρίς ρεύμα κάτι που δυσχεραίνει την επικοινωνία τους με το προσωπικό του ελληνικού προξενείου στη Μαριούπολη.





