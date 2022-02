Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γερμανία: Το Βερολίνο ενέκρινε την αποστολή 400 RPG

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να κρατούν την πρωτεύουσά τους το Κίεβο, με την Ρωσία να επιτίθεται ανελέητα στη χώρα, από την Πέμπτη.

Με αεροπορικές επιδρομές, βαλλιστικούς πυραύλους και τανκς για να καταστρέψουν ή να καταλάβουν μια σειρά στρατιωτικών στόχων, οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκστρατεία σε τρία μέτωπα με στρατεύματα και βαρύ οπλισμό που κινούνταν από Βορρά, Νότο και Ανατολικά.

Την αποστολή 400 αντιαρματικών ρουκετοβόλων όπλων (RPG) γερμανικής κατασκευής στην Ουκρανία μέσω Ολλανδίας ενέκρινε νωρίτερα απόψε η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), το οποίο επικαλείται κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η απόφαση αυτή συνιστά ανατροπή της μέχρι τώρα πολιτικής του Βερολίνου περί απαγόρευσης αποστολής θανατηφόρων όπλων σε περιοχές κρίσης.

