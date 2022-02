Αθλητικά

Τένις: Ο Τσιτσιπάς “έπεσε” στην παγκόσμια κατάταξη

Αλλαγή στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο αυτήν την στιγμή, με την ιστορική αναρρίχηση στην πρώτη θέση του Ρώσου πραταθλητή.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ανέβηκε σήμερα στην κορυφή του παγκόσμιου τένις, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Ρώσος πρωταθλητής ανέβηκε στην πρώτη θέση του κόσμου και άφησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ετσι, ο 26χρονος Ρώσος έγινε ο πρώτος τενίστας εκτός Big 4 (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μάρεϊ) μετά τον Φεβρουάριο του 2004 (921 εβδομάδες!), που ανεβαίνει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που ανακοίνωσε η διεθνής ομοσπονδία (ΑΤP).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε την 4η θέση του κόσμου από τον Ράφα Ναδάλ και έπεσε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει, πλέον, ως εξής:

Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 8.615 βαθμοί Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία):8.465 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία): 7.515 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία): 6.515 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ): 6.445 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία): 5.000 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία): 4.928 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία): 3.915 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς): 3.883 Χούμπερτ Χουρκάζ (Ιταλία): 3.496

