Εισβολή στην Ουκρανία - Τούρκος καθηγητής: Εφαρμόστε ίδιες κυρώσεις στην Τουρκία για την Κύπρο

Αίσθηση προκαλεί η δημόσια παρέμβαση του Τούρκου καθηγητή Μεχμέτ Εφέ Τσαμάν και η έκκληση του στην παγκόσμια κοινότητα.

O Tούρκος πολιτικός επιστήμονας Μεχμέτ Εφέ Τσαμάν, που ζει αυτοεξόριστος στον Καναδά ζητεί από το ΝΑΤΟ και τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσουν τα ίδια κριτήρια στην Τουρκία με αυτά που εφαρμόζεται για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι από τους ανθρώπους που αποποτελεί «κόκκινο» πανί για τους εθνικιστές και ισλαμιστές του Ερντογάν, αλλά και την κεμαλική αντιπολίτευση.

«ΗΤουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και με τη χρήση βίας διέσπασε την κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα και έκτοτε έχει καταλάβει το βόρειο μισθωτής με συνεχή στρατιωτική παρουσία» σχολιάζει στο twitter και προσθέτει: «Η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό και να εξαναγκάσει την Άγκυρα να τερματίσει την παράνομη κατοχή της. Το NATO πρέπει επίσης να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία για να σταματήσει τις πολιτικές αφομοίωσης προς τους Kούρδους οι οποίες βασίζονται στην υπεράνω τουρκική ταυτότητα. Η Τουρκία Πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιστρέψει στο κράτος δικαίου και στην συνταγματική φιλελεύθερη Δημοκρατία. Εφαρμόστε λοιπόν τα ίδια κριτήρια στην Τουρκία με αυτά που εφαρμόζεται για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία είναι ένα κράτος επιθετικό που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

