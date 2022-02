Αθλητικά

Οπαδική βία - Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο

Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεταξύ άλλων και αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και τροποποιήσεις στη λειτουργία των οπαδικών συνδέσμων.

Κατατέθηκε σήμερα (28/2) στη Βουλή το νομοσχέδιο από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. Όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και τροποποιήσεις στη λειτουργία των οπαδικών συνδέσμων.

Πρόκειται για μία σειρά διατάξεων, που αυστηροποιούν το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, με τα σημαντικότερα σημεία να είναι:

- Αυξάνεται το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, από έξι μήνες έως 5 έτη. Σε διακεκριμένες περιπτώσεις επικίνδυνων δραστών, θα προβλέπεται ποινή από 2 έως 5 έτη.

- Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

-Απαγορεύεται η αναστολή έκτισης ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, υποθέσεις οι οποίες θα εκδικάζονται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση αναβολής της δίκης, καθίσταται υποχρεωτική η επιβολή περιοριστικών όρων.

- Αναστολή λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, από την έναρξη ισχύος του νόμου και ως τις 31 Ιουλίου 2022. Από αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα, θα υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των λεσχών.

- Θα απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων σε θύρες που φιλοξενούνται οργανωμένοι οπαδοί. Η είσοδος σε αυτές θα γίνεται αποκλειστικά με εισιτήρια διαρκείας και θα επιτρέπεται μόνο στους νόμιμους κατόχους τους. Σε περίπτωση παράβασης, οι ποινές θα είναι κλιμακωτές και θα φτάνουν μέχρι αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης θύρας.

