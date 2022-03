Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ήττα από την Ζαλγκίρις

Σταμάτησε το σερί νικών του Παναθηναϊκού έβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας στη Euroleague.

Η ουραγός Ζαλγκίρις Κάουνας έδωσε τέλος στο σερί των δύο νικών του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην έβδομη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη «έπεσε» με το τελικό 83-96, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 7-18 (17η θέση ή 15η με ρεκόρ 6-15 αν αποβληθούν οι ρωσικές ομάδες). Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί διεύρυναν στο 3-0 το νικηφόρο σερί τους, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-19 (18η θέση ή 14η με ρεκόρ 6-15 αν αποβληθούν οι ρωσικές ομάδες).

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε «άδειος» από κίνητρο και απουσίες (Ιωάννης Παπαπέτρου, Στέφαν Γιόβιτς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Νίκος Χουγκάζ), «πληρώνοντας» την αδιαφορία του πρώτου δεκαλέπτου και την κάκιστη περιφερειακή άμυνά του, η οποία... μεταφράστηκε σε 11/26 τρίποντα από τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Με 22 πόντους ο Εντγκάρας Ουλανόβας «τιμώρησε» τον Παναθηναϊκό, έχοντας άξιο συμπαραστάτη του τον Ζοφρί Λοβέρν με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από τον Παναθηναϊκό, που ηττήθηκε για δεύτερη φορά εφέτος από τη Ζαλγκίρις, ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 23 πόντους, εκ των οποίων οι 16 στην τρίτη περίοδο, δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά...

Πριν το πρώτο τζάμπολ όλα τα μέλη των δύο ομάδων, μαζί με τους διαιτητές, συγκεντρώθηκαν στο παρκέ του ΟΑΚΑ, κρατώνοντας από ένα χαρτί ο καθένας που έγραφε «Stop The War» (σ.σ. σταματήστε τον πόλεμο).

Τα δεκάλεπτα: 10-29, 34-52, 61-76, 83-96

Με χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ (2 έναντι 9), 0/4 τρίποντα, κάκιστες επιλογές σε άμυνα, δημιουργία και επιρρεπής στα λάθη, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με το... καλημέρα στο -10 (5-15 στο 5΄), ενώ ακόμη κι όταν μάζεψε τη διαφορά στους 6 πόντους (9-15), μετά από ένα μίνι ξέσπασμα στην αντίπαλη ρακέτα, οι «πράσινοι» έχασαν και πάλι την επαφή, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -19 (10-29 στο 10΄).

Δίχως ενέργεια στην άμυνα και αδυνατώντας να μπει στη διεκδίκηση των ριμπάουντ, τη στιγμή που η ευστοχία από τα 6.75 τον είχε εγκαταλείψει (1/8 τρίποντα), ο Παναθηναϊκός είδε τη Ζαλγκίρις να εξαργυρώνει τη διάρκεια της στο κομμάτι της παραγωγικότητας, εκτοξεύοντας γρήγορα τη διαφορά στο +23 (14-37 στο 13΄) και παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +18 (34-52).

Στην τρίτη περίοδο, το «τριφύλλι» ανέβασε κατακόρυφα την παραγωγικότητα του, φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με 27 πόντους, αλλά η ανεπαρκής περιφερειακή άμυνά του, βοήθησε τη Ζαλγκίρις να συνεχίσει το ρεσιτάλ της από τα 6.75 και με 4/7 τρίποντα να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας (-15, 61-76 στο 30΄). Πρωταγωνιστής, αλλά απελπιστικά μόνος σε αυτό το διάστημα για τον Παναθηναϊκό ο Νέντοβιτς, ο οποίος σημείωσε στην τρίτη περίοδο τους 16 από τους 23 πόντους.

Δύο «κολλητά» τρίποντα του Μιλάκνις επανέφεραν την ηρεμία στο «στρατόπεδο» των Λιθουανών, εκτοξεύοντας και πάλι τη διαφορά στο +20 (64-84 στο 32΄), με το οποίο η Ζαλγκίρις «κλείδωσε» πρόωρα το «διπλό», απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έδειχνε να έχει μείνει από δυνάμεις...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Μπάλακ, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 9, Παπαγιάννης 11, Καββαδάς 7, Κασελάκης 9 (1), Γουάιτ, Αβδάλας, Νέντοβιτς 23 (4), Έβανς 8, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 16 (2).

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Ζντοβτς): Λεκαβίτσιους 8, Νίμπο 6, Γιανκούνας, Λουκοσιούνας 6 (2), Μιλάκνις 16 (4), Στρέλνιεκς 4 (1), Κάβανο 15 (2), Γκιφάι 2, Λοβέρν 17, Ουλανόβας 22 (2).

