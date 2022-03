Life

“Το Πρωινό” - Τσάφου: ο Φιλιππίδης ήταν “ασυγκράτητος” (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για τον συνάδελφο της και σκηνοθέτη, ο οποίος είναι προφυλακισμένος με κατηγορίες για βιασμούς. Τι απαντά για πιθανή μελλοντική συνεργασία τους.

«Είχε πολλά νεύρα, ήταν χειμαρρώδης», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Χριστίνα Τσάφου, σχετικά με τις συνεργασίες της με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Η ηθοποιός, ερωτηθείσα για τον συνάδελφο της, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και σε λίγες ημέρες θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου, μετά από καταγγελίες για βιασμούς, είπε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης «ήταν ασυγκράτητος κάποιες στιγμές πάνω στην δουλειά, στην πρόβα».

Όπως είπε ωστόσο, η συμπεριφορά έναντι των συναδέλφων του, δεν μπορούν να συγκριθούν με όσα καταγγέλλονται για εκείνον, σχολιάζοντας πως «αυτό αυτό είναι πολύ σκοτεινό».

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει αυτά τα εγκλήματα», είπε η Χριστίνα Τσάφου.

Σε ερώτηση εάν μελλοντικά θα συνεργαζόταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, η Χρστίνα Τσάφου είπε «δεν θα συνεργαζόμουν ξανά γιατί όλο αυτό το πράγμα μου έχει προκαλέσει αηδία»

Το τηλεφώνημα με τον Λιάγκα

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Λιάγκα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη, σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς ανέφερε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε συνομιλήσει με τον παρουσιαστή, περίπου πριν από έναν χρόνο και λίγο πριν δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό, λόγω των οποίων έχει προφυλακιστεί.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ηθοποιός, σε τηλεφωνική συνομιλία τους, τον ρώτησε αν έχει ακούσει το όνομά του να εμπλέκεται σε καταγγελίες και όπως είπε, ήρθε σε δύσκολη θέση, καθώς ήδη είχε ακούσει και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πως ετοιμάζονταν να γίνουν σημαντικές καταγγελίες σε βάρος του καλλιτέχνη.

«Μια μέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Πέτρο. Και μου λέει “Γιώργο, επειδή γνωριζόμαστε, να σε ρωτήσω κάτι ανθρώπινο. Έχεις ακούσει αν εμπλέκεται κάπου το όνομά μου; Ετοιμάζονται να μου κάνουν κάτι”; Εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί από τη μία είχα τις πληροφορίες, από την άλλη… Ενστικτωδώς και ανθρώπινα, του είπα «Πέτρο, δεν μπορώ να σου πω από ποιες κυρίες, αλλά υπάρχουν κάποιες κυρίες που θα κινηθούν εναντίον σου και μάλιστα για βαρύτατες κατηγορίες».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην «ξεχασμένη» αυτή συνομιλία τους, ο Γιώργος Λιάγκας, υποστήριξε πως τότε, ο Πέτρος Φιλιππίδης του είπε «”Γιώργο, θα σου πω κάτι και κράτα το γιατί μπορεί και να μπλέξω. Είχα πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις αλλά ποτέ δεν έχω φτάσει να βιάσω ή να πιέσω μία γυναίκα ”. Και μετά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Θέλω να σας πω αυτό τον διάλογο που έγινε πριν γίνει στόχος όλων αυτών των καταγγελιών. Δεν σημαίνει κάτι, σας λέω τι διάλογο έκανα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

