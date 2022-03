Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: “Θρίλερ” με τον δεύτερο γύρο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο σύμβουλο του Ζελένσκι. Τι υποστηρίζουν οι δυο πλευρές.



Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και αναμεταδίδει το Reuters.

Ο σύμβουλος, ο Ολεκσίι Αρέστοβιτς, έκανε τις δηλώσεις αυτές στο Ukraine-24 TV, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, πάντως, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα διεμήνυσε ότ ι "είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά όχι και να δεχτούμε ρωσικά τελεσίγραφα", τονίζοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα διεξαχθούν περισσότερες συνομιλίες με τη Ρωσία και ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είναι οι ίδιες με εκείνες που διατύπωνε ο Πούτιν πριν από τον πόλεμο.

Οπως είπε ο Ουκρανός υπουργός, η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει τις ίδιες κυρώσεις με τη Ρωσία αν οι δυνάμεις της εισέλθουν στην Ουκρανία, ενώ είπε ότι σήμερα συζήτησε για νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε τηλεφωνική του επικοινωνία με την βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας.

Συζητήσαμε για τις "συντονισμένες νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, για την βάρβαρη επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας καθώς και για τα βήματα για να κλείσουν τυχόν 'παραθυράκια' και να μην μείνει καμία δυνατότητα στη Ρωσία να παρακάμψει τις σημερινές και τις μελλοντικές κυρώσεις", έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι αντιπροσωπεία Ρώσων διαπραγματευτών είναι έτοιμη να συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Κιέβου, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

"Σήμερα γύρω στις αρχές της βραδιάς, η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται εκεί, θα περιμένουμε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι "ελπίζει" πως αυτοί θα προσέρθουν στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής τους. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες όσον αφορά τις συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Ρωσία θα πρέπει να σταματήσει τον βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων προτού μπορέσουν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα θα πρέπει να διατυπώσει μια σκληρή, μελετημένη και ξεκάθαρη απάντηση κατά των μέτρων που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες για να υπονομεύσουν την ρωσική οικονομία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η απάντηση του ΣΕΗ, η Νικολάου και η Βλαβιανού (βίντεο)

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι