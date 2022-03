Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βόμβες στο Κίεβο - Οδομαχίες στο Χάρκοβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αερομεταφερόμενες ρωσικές δυνάμεις “έπεσαν” στηο Χάρκοβο. “Σφυροκόπημα” στο Κίεβο. Αγωνία για την Μαριούπολη. Βαρύς ο απολογισμός. Στον "'άερα" η διαπραγμάτευση.

Σφίγγει ο κλοιός για το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις - στόχους της ρωσικής επίθεσης, ενώ δεν διαφαίνεται η παραμικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Harkiv tonight. This is not fake, this not some Spielberg's blockbuster movie. This is happening right now. This is war in Ukraine led by Putin and Russian army! Bombing a city full of civilians and children. This is act of war against HUMAN KIND. #StopWarInUkraine #StopPutinNOW pic.twitter.com/lTBOwTnM64 — Yuliya Bushko (@YuliyaBushko) March 1, 2022

MLRS strikes on the outskirts of Kharkiv. https://t.co/Gj6Z65csCs pic.twitter.com/xYZ3cM1GZ7 — Rob Lee (@RALee85) March 2, 2022

Λίγες ώρες μετά από τον φονικό βομβαρδισμό του Κιέβου, αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας.

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο(...) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή

Harkiv cephesinde Ukrayna Ordusu Ruslara ait bir T-80BVM tank?n? ele gecirmis.



On the Kharkiv front, Ukrainian Army captured a Russian T-80BVM tank. pic.twitter.com/O0Sz4ndnTV — Barracuda ???? (@BarracudaVol1) March 2, 2022

There are the kids. These are two kids who were killed because Russian army shelled Harkiv to the point some areas lost central water and had to go to fetch water to plastic jugs. Death of those kids will torment the 10 y.o. kids forever - PTSD.https://t.co/UCUG2kZeBq pic.twitter.com/JKHv19ACrW — SA Vabaallikate demokraatia fond (@ValdefOrg) March 2, 2022

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στη Χαρκίβ έπειτα από αεροπορικό πλήγμα. «Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα» του ρωσικού πυροβολικού, ανέφερε.

Η έφοδος ρωσικών στρατευμάτων καταγράφηκε την έβδομη ημέρα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου και κλιμακώθηκε χθες.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Χαρκίβ της ανατολικής Ουκρανίας τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Μαριούπολη: τραυματίες πάνω από 100 άμαχοι

Πάνω από εκατό κάτοικοι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά) έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινά», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες που έδωσε ο αιρετός δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η Μαριούπολη βρίσκεται κοντά στις περιοχές που ελέγχουν οι αυτονομιστές και είναι το τελευταίο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα που παραμένει υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Σημείωνεται ότι το πρωί της Τετάρτης, μέλη της ομάδας του ελληνικού προξενείου, δημοσιογραφικές αποστολές από ελληνικά ΜΜΕ και όσοι Έλληνες και ομογενείς επιθυμούν, θα ξεκινήσουν "ταξίδι διαφυγής" προς τα δυτικά της χώρας, καθώς αναμένεται να σκληρύνει η στάση της Ρωσίας και να ενταθεί η επίθεση για τον έλεγχο της πόλης.

Τέσσερις νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στη Ζιτόμιρ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτόν, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».

Η Μόσχα προειδοποίησε νωρίτερα χθες τους κατοίκους του Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, του Χάρκοβο, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των Ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.

Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 16 κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προχθές Δευτέρα από τις 19:07 ως τις 19:51 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) εναντίον συνοικιών της Χαρκίβ από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, καταστράφηκαν «πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλες υποδομές» και «δεκάδες κάτοικοι της Χαρκίβ, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν».

«Δυστυχώς, με την τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο η αεροπορία να καλύπτει τον εναέριο χώρο σε αυτή την περιοχή, διότι μέρος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας καταστράφηκε από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα κανένα από τα συμβάντα αυτά.

Στη Χερσώνα, οι είσοδοι της οποίας ήδη ελέγχονταν από ρωσικά στρατεύματα, αποσπάστηκε ο έλεγχος του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκόρ Κολιχάγιεφ.

Στην Μποροντιάνκα, 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν δύο πολυκατοικίες χθες, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Εμινέ Τζαπάροβα, η οποία μοιράστηκε βίντεο που εικονίζει ακίνητα που έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και διαμερίσματα στις φλόγες.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας πως φοβάται επίθεση από τη Λευκορωσία. «Λευκορωσικά στρατεύματα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και βρίσκονται σε ζώνες συγκέντρωσης πολύ κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας», ανέφερε το υπουργείο μέσω Facebook.

Η ουκρανική κατασκοπεία διαπίστωσε «αυξημένη δραστηριότητα» αεροσκαφών στην περιοχή των συνόρων και παρατήρησε οχηματοπομπές που μετέφεραν πυρομαχικά και τρόφιμα. Η Λευκορωσία «θα μπορούσε πιθανόν να υποστηρίξει τους Ρώσους εισβολείς στον ρωσοουκρανικό πόλεμο», εκτίμησε.

Πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, «επιθέσεις με πυραύλους εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων» στην Ουκρανία γίνονται «συστηματικά» από τη λευκορωσική επικράτεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Άγνωστη η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας

Η Ρωσία υποστηρίζει πως δεν υπάρχει «καμιά επιθυμία από την πλευρά της Ουκρανίας» για την εξεύρεση δίκαιης και ισορροπημένης λύσης στα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ, ο Ρώσος πρεσβευτής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε συνέντευξη του στη λιβανική τηλεόραση.

Ο Γκατίλοφ είπε πως «η Ρωσία υποστηρίζει τη διπλωματία που βασίζεται στον σεβασμό των θέσεων όλων των χωρών και στην αρχή της ισότητας, αλλά για την ώρα δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται αποσπάσματα της συνέντευξης που δημοσιεύει το RIA Novosti.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών τη Δευτέρα, μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου. Αφότου δεν σημειώθηκε πρόοδος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά χωρίς να οριστεί ημερομηνία για τον δεύτερο γύρο.

Ιαπωνία και Βέλγιο κλείνουν τις πρεσβείες τους στο Κίεβο

Οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και του Βελγίου ανακοίνωσαν σήμερα και αργά χθες βράδυ αντιστοίχως πως κλείνουν τις πρεσβείες τους στο Κίεβο μέχρι νεοτέρας λόγω της ρωσικής εισβολής.

Το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι λειτουργεί γραφείο εκπροσώπησης των ιαπωνικών συμφερόντων στην πόλη Λβιβ (δυτικά), κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, και ότι οι Ιάπωνες πολίτες μπορούν να ζητούν προξενική συνδρομή και υποστήριξη σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων όσων προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα.

Από την πλευρά του, το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο την επιδείνωση της κατάστασης, ενημέρωσε ότι η πρεσβεία είναι πλέον κλειστή, το προσωπικό έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα και ότι θα παρέχεται προξενική συνδρομή στα σύνορα της Ουκρανίας με άλλες χώρες. Προ ημερών, η βελγική πρεσβεία είχε μεταφερθεί σε αυτή τη Γαλλίας.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία των διπλωματικών αντιπροσωπειών τους στο Κίεβο.