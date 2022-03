Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ψήφισμα του ΟΗΕ για απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων

Κατά συντριπτική πλειοψηφία ζητούν τα μέλη του ΟΗΕ τον τερματισμό του πολέμου.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που «απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας».

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία με 141 χώρες να ψηφίζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώνουν αποχή, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, από τα 193 μέλη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρετίστηκε με χειροκροτήματα.

Το ψήφισμα απαιτεί από τη Μόσχα «άμεσα, πλήρως και άνευ όρων να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις» από την Ουκρανία και «καταδικάζει την απόφαση της Ρωσίας να «θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις πυρηνικές της δυνάμεις».

Το ψήφισμα στοχεύει στη διπλωματική απομόνωση της Ρωσίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Το κείμενο του ψηφίσματος «αποδοκιμάζει» την «επιθετικότητα» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η τελευταία φορά που το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης ήταν το 1982, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΟΗΕ.

Τριάντα πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, απείχαν και πέντε χώρες, η Ρωσία, η Συρία, η Λευκορωσία, η Βόρεια Κορέα και η Ερυθραία καταψήφισαν το ψήφισμα. Ενώ τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, έχουν πολιτικό βαρύτητα.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή», είπε η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. «Τώρα, περισσότερο από καθε άλλη φορά στην πρόσφατη ιστορίας, τα Ηνωμένα Έθνη τίθνεται υπο αμφισβήτηση», είπε και έκανε έκκληση: «Ψηφίστε ναι αν πιστεύετε ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ - συμπεριλαμβανομένου του δικού σας - έχουν δικαίωμα στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Ψηφίστε ναι αν πιστεύετε ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις ενέργειές της».

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια προειδοποίησε ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.

