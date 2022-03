Πολιτική

Ουκρανία - Βελόπουλος: Η κυβέρνηση δεν προστάτεψε τους ομογενείς

"Πυρά" στην κυβέρνηση για την αποστολή στρατιωτικού στην Ουκρανία, εξαπέλυσε, μέσω ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.



Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κινήσεις της κυβέρνησης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος

Όπως είπε η κυβέρνηση αποδείχθηκε μικρότερη των περιστάσεων, καθώς όπως ανέφερε ήξερε για την ρωσική εισβολή από μέρες και το πρώτο που έπρεπε να κάνει ήταν προστατέψει τους Έλληνες της Ουκρανίας.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση γιατί δεν ενημέρωσε κανέναν για τις κινήσεις και την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, ενώ σημείωσε ότι «όταν έχεις μειονότητα στην περιοχή δεν εμπλέκεσαι στον πόλεμο»

Χαρακτήρισε, επίσης «άλλοθι» για τον Πούτιν, το ισχυρισμό του ότι εισέβαλε για να προστατέψει την δική του μειονότητα, λέγοντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θέλει ζωτικό χώρο.

Ο κ. Βελόπουλος, ανέφερε ότι έρχεται φτώχεια και πείνα στην Ελλάδα, αφού πήραμε το μέρος της Ουκρανίας, όπως είπε και τόνισε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τουλάχιστον είχε ενημερώσει τους πολίτες του, σε αντίθεση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Όπως είπε αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα σχέδιο για επάρκεια προϊόντων, καθώς εκτίμησε ότι θα έχουμε πρόβλημα. Ανέφερε ακόμα ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «τελειώνει» και κερδίζει η Κίνα που είναι «επικίνδυνος ουδέτερος».

Τόνισε ακόμα ότι πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας και να σταματήσει ο πόλεμος, να μην σκοτώνονται άνθρωποι. «Η κυβέρνηση έπρεπε να μας ενημερώσει. Δεν στέλνεις όπλα στον πόλεμο, στέλνεις οτιδήποτε άλλο όχι όπλα, αυτό είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι δεν θα υπήρχε διχασμός αν ο πρωθυπουργός είχε ενημερώσει τους Έλληνες.

Κάλεσε ακόμα τον Πρωθυπουργό να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, καθώς όπως είπε έρχεται ανθρωπιστική κρίση.

