“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: υπέρταση, κύφωση και παχυσαρκία

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιες είναι οι ερωτήσεις σας για υπέρταση και κληρονομικές καρδιαγγειακές παθήσεις;

Ποιες ελλείψεις της διατροφής μας μπορεί να καλύψει το ταχίνι;

Πώς η φυσικοθεραπεία βελτιώνει την κύφωση;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 5 Μαρτίου, στις 12:00.

Τι θέλετε να γνωρίζετε σχετικά με τη δίαιτα και την παχυσαρκία; Τι λένε άνθρωποι με περιττά κιλά που δεν μπορούν να τα χάσουν;

Γιατί είναι επικίνδυνες οι κάμπιες για τον σκύλο μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 6 Μαρτίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

