Κοινωνία

Πειραιάς: Τραυματίας από έκρηξη θερμοσίφωνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι κάτοικοι μετά την ισχυρή έκρηξη. Ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ και μία μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν πως εξερράγη θερμοσίφωνας σε ισόγειο πολυκατοικίας και υπάρχει και ένας τραυματίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τέλος της οδού Κοκοκοτρώνη, σχεδόν στο ύψος του Αγίου Νικολάου Πειραιά, δυο στενά κάτω από τη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου και οι περίοικοι αναφέρουν έντρομοι πως ταρακουνήθηκε ολόκληρη η γύρω περιοχή.

Πηγή: piraeuspress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε το κομβόι των Ελλήνων προς Μολδαβία (εικόνες)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο