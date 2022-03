Κόσμος

Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Γαλλίας - Κολομβίας στην Καραϊβική

Δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα που έγιναν τέτοιες ασκήσεις, από κοινού με κράτος-μέλος του NATO.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διεξήγαγε κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Γαλλία στην Θάλασσα της Καραϊβικής· επρόκειτο για τη δεύτερη φορά που έγιναν τέτοιες ασκήσεις από κοινού με κράτος-μέλος του NATO μέσα σε μία εβδομάδα.

«Στο πλαίσιο των συμφωνιών διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στην Κολομβία και τη Γαλλία», μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας και αυτού της Γαλλίας «πραγματοποίησαν γυμνάσια στα κολομβιανά ύδατα στην Καραϊβική», ανέφερε δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Έγιναν «τακτικοί ελιγμοί», «ασκήσεις αναχαίτισης», «επείγουσας υποστήριξης στην ανοικτή θάλασσα», «μεταξύ άλλων», για να «δοκιμαστούν οι δυνατότητες» πολεμικού πλοίου και πλοίου επιμελητειακής υποστήριξης, συνεχίζει το κείμενο.

Δεν διευκρινίζεται ούτε πότε ακριβώς ούτε πού ακριβώς έγιναν τα γυμνάσια.

Τη Δευτέρα, ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Διέγο Μολάνο ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν κοινά γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας και αυτ0ύ των ΗΠΑ, κοντά στην Καρταχένα, στα οποία συμμετείχε για πρώτη φορά πυρηνικό υποβρύχιο, με σκοπό να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και η προστασία της «εθνικής κυριαρχίας».

Η Κολομβία, η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που αποτελεί από το 2017 εταίρο της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανακοίνωσε τα γυμνάσια με φόντο τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας στην περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση του κολομβιανού προέδρου Ιβάν Ντούκε (δεξιά) έχει καταγγείλει επανειλημμένα την υποτιθέμενη προσπάθεια ανάμιξης στα εσωτερικά της χώρας από πλευράς της Ρωσίας μέσω της Βενεζουέλας. Η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές. Η Μπογοτά, σύμμαχος της Ουάσινγκτον, καταδίκασε έντονα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

