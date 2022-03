Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους

Παύει από σήμερα η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Ισχυρή σύσταση για εξωτερικούς χώρους, ευπαθείς ομάδες και ανεμβολίαστους.

Παύει από σήμερα η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους με ισχυρή σύσταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας να παραμείνει σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό, καθώς και σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο και ανεμβολίαστα άτομα.

Η άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δεν θα πρέπει να μεταφραστεί ότι φτάνουμε στο τέλος της πανδημίας, ο ιός δεν έχει φύγει, τονίζουν οι επιστήμονες.

«Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και κατανοητό ότι από σήμερα δεν καταργείται εντελώς η χρήση της μάσκας για κορονοϊό στους εξωτερικούς χώρους», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Σταματούλα Τσικρικά. Υπογραμμίζει την ισχυρή σύσταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για διατήρησή της όπου διαπιστώνεται συνωστισμός και για χρήσή της από άτομα με παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και για τα άτομα τα οποία δεν έχουν προβεί σε εμβολιασμό έναντι του SARS Cov-2.

«Οι επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρας μας δεν επιτρέπουν ακόμα την πλήρη αποδέσμευση από τις μάσκες ακόμη στους εξωτερικούς χώρους, ενώ η δυναμική του ιού βρίσκεται υπό συνεχή στενή υγειονομική παρακολούθηση», σημειώνει η κ. Τσικρικά.

Η επιδημιολογική εικόνα βελτιώνεται, το κύμα της παραλλαγής «Όμικρον» συρρικνώνεται, ενώ στους σκληρούς δείκτες παρατηρείται αποκλιμάκωση, με μείωση των νέων εισαγωγών, μείωση του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών, μείωση των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι, αλλά και των θανάτων. Επίσης σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό 74,9% του γενικού πληθυσμού -είναι ακριβώς το ίδιο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και 84,4% του ενήλικου πληθυσμού. Επιπλέον έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό στους 7 μήνες για τα διδοσικά και 3 μήνες για το μονοδοσικό εμβόλιο με αναμνηστική δόση το 96% και μόνο ένα 4% δεν έχει πραγματοποιήσει την αναμνηστική δόση.

Είναι προφανές, ότι περνάμε σε μια φάση όπου θα συνυπάρχουμε με τον ιό να κυκλοφορεί ανάμεσα μας και που ο καθένας από μας θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις του σχετικά με τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει, ανάλογα με την ηλικία του, την υγεία του και την παρουσία ευάλωτων ανθρώπων στο σπίτι του, είχε δηλώσει η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

