Πόλεμος στην Ουκρανία – Βαρουφάκης: Επικίνδυνη η στάση της ελληνικής Κυβέρνησης

Σκληρή επίθεση σε Γεωργιάδη και Στουρνάρα. Τι είπε για την επιστολή που έστειλε σε Τσίπρα και Κουτσούμπα.

«Θλιβερή» χαρακτηρίζει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Kontranews και συμπληρώνει, «πρόκειται για Κυβέρνηση επικίνδυνη τόσο για τη Δημοκρατία, όσο και για την ασφάλεια της χώρας», ενώ τονίζει πως «κανένας πρωθυπουργός δεν δικαιούται να στείλει οπλισμό σε εμπόλεμη ζώνη χωρίς τη στοιχειώδη διαδικασία κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης».

Ο Γ. Βαρουφάκης αναφέρεται ακόμα στην πρόσφατη επιστολή που έστειλε στον Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Κουτσουμπά, εξηγεί γιατί άφησε εκτός τον Νίκο Ανδρουλάκη και υπογραμμίζει πως δεν έχει λάβει κάποια απάντηση, «προτάσεις διαλόγου στείλαμε, απάντηση δεν πήραμε».

Ενώ αναφέρεται και στην επίθεση που δέχθηκε πρόσφατα από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ αναφορικά με όσα υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός της Φινλανδίας, «αναγνωρίζω στον Άδωνι Γεωργιάδη το δικαίωμα του στον αυτοεξευτελισμό».

Τέλος, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 σχολιάζει τα σενάρια για τεχνοκράτη πρωθυπουργό, «σίγουρα, η τρόικα θα ήθελε για τον ρόλο του τεχνοκράτη πρωθυπουργού, τον επίορκο εκπρόσωπο της στην Ελλάδα, τον κ. Στουρνάρα», καταθέτει τις προτάσεις του ΜέΡΑ25 για την καταπολέμηση της ακρίβειας και απαντά στο αν θεωρεί πως η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.

