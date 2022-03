Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Ο αποκλεισμός της αγοράς από το ρωσικό πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές

Για τις επιπτώσεις στην οικονομία από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για τις επιπτώσεις στην οικονομία από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις τιμές – φωτιά στην ενέργεια, αλλά και το επεισόδιο με στελέχη της παράστασης «Οθέλλος» που διαφώνησαν με κίνηση στήριξης της Ουκρανίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους θεατές που αντέδρασαν, είναι ντροπή η αντίδραση του δήθεν καλλιτεχνικού χώρου της χώρας» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας το πρωτόγνωρο το επεισόδιο για την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Για τις δηλώσεις της επίσημης εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μ. Ζαχάροβα, που έκανε λόγο για αντιρωσική πληροφοριακή εκστρατεία που εξαπολύθηκε στην Ελλάδα ο Υπουργός τόνισε ότι η «αξιοπιστία της κυρίας είναι μηδέν».

Για την ακρίβεια και συγκεκριμένα για τις τιμές φωτιά σε καύσιμα και σιτάρι ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως «οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες με απρόβλεπτο το μέλλον".

Ο πλήρης αποκλεισμός από την Ευρώπη της αγοράς από το ρωσικό πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Παράλληλα εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει την ενεργειακή κρίση που μαστίζει και την Ελλάδα.

