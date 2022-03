Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Σε ψαροκάικο κρυβόταν ο μακελάρης

Τι αναφέρουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά το ειδεχθές έγκλημα στην Ανδραβίδα.

Ο δράστης που έχει ομολογήσει το πολλαπλό φονικό, φαίνεται πως όσο διέφευγε της σύλληψης είχε βρει κρυσφήγετο σε ένα παλιό ψαροκάικο.

Ακόμη, οι αρχές φαίνεται ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο ακόμη ένα άτομο που φαίνεται να είχε επαφές με τον κατηγορούμενο που κατηκεί στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη ο 60χρονος μακελάρης.

Οπως προκύπτει από τις έρευνες ο 60χρονος δολοφόνος δολοφόνησε την 47χρονη μητέρα, βάζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της ως σιγαστήρα και πυροβόλησε μία φορά.

Τον σύζυγό της τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι για να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης πυροβόλησε το ζευγάρι στο κρεβάτι την στιγμή που κοιμόταν.

