Ιωάννα Παλιοσπύρου: Σήμερα το πιο κρίσιμο χειρουργείο

Τι είπε ο δικηγόρος της για την αγωγή αποζημίωσης που θα καταθέσει και πως μέρος των χρημάτων που θα επιδικαστούν θα διατεθούν στην μνήμη της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», είπε ότι σήμερα η πελάτης του θα υποβληθεί σε νέο χειρουργείο, το ενδέκατο κατά σειρά, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο γιατί θα γίνει σε πολύ ευαίσθητη περιοχή.

Ο κ. Αλεξανδρής, είπε στη συνέχεια, ότι η Ιωάννα μετά την καταδίκη της Έφης Κακαράντζουλα, θα καταθέσει αγωγή αποζημίωσης σε βάρος της και μέρος των χρημάτων που θα επιδικαστούν θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση από την οποία είχε υιοθετηθεί το σκυλάκι της Καρολάιν, το οποίο σκότωσε ο σύζυγος της το ίδιο βράδυ που δολοφόνησε και τη γυναίκα του.

Ο κ. Αλεξανρής είπε ότι πρόθεση της πελάτισσας του, είναι με την πράξη αυτή να τιμήσει την αδικοχαμένη Καρολάιν, παρά το γεγονός ότι η ίδια ζει μόνο με ένα επίδομα αναπηρίας και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.

