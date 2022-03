Κοινωνία

Λιμενικό: Νέος Αρχηγός ο Γεώργιος Αλεξανδράκης

Ποιος ειναι ο νέος επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που επελέγη απο το ΚΥΣΕΑ, με πρόταση του Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στη σημερινή συνεδρίαση του το ΚΥ.Σ.Ε.Α, μετά από εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, επέλεξε ως νέο Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον μέχρι σήμερα Β' Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Γεώργιο Αλεξανδράκη. μετά από εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, επέλεξε ως νέο Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον μέχρι σήμερα Β' Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ.

Νωρίτερα αποφάσισε την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του μέχρι σήμερα Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Θεόδωρου Κλιάρη, θεωρώντας ως «ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» και του απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία με τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.





Ποιος ειναι ο Γεώργιος Αλεξανδράκης

Ο νέος Αρχηγός Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και μεγάλωσε στη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού (Φροντιστής) στο Ρέθυμνο, ενώ είχε αποφοιτήσει πρώτος από την αντίστοιχη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών το έτος 1990.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. το 1992 και αποφοίτησε το 1994 με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Έχει υπηρετήσει στις Λιμενικές Αρχές Πειραιά, Ηρακλείου, Χανίων, Σητείας και Νάξου καθώς και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.

Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, είχε ορισθεί και αναπληρωματικό μέλος στην Α΄ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Έχει υπηρετήσει ως Διοικητής στην 7η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον Ιούνιο του 2020 προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τον Μάρτιο 2021 προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. ως Νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Έχει παρακολουθήσει σειρά μετεκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ενώ του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για τον βαθμό και τη θέση του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις, καθώς και το Ναυτικό Μετάλλιο Β΄ Τάξεως για την συμβολή του στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Το έτος 2019, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, βραβεύτηκε από την Λέσχη Λιμενικού Σώματος για τον επιτυχή συντονισμό ευρύτατης κλίμακας επιχειρήσεων εντοπισμού και κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, ως Διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

Είναι πατέρας τριών αγοριών (ένα εκ των οποίων υπηρετεί ως Αξιωματικός Ιπτάμενος της Π.Α.) και μιας κόρης.